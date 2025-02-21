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Haberler Haberler Yeniden Erdoğan

Yeniden Erdoğan

Etnospor Konfederasyonu'nun 3. olağan genel kurulu, konfederasyon genel merkezinin bulunduğu İstanbul'da gerçekleştirildi

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Yeniden Erdoğan

Etnospor Konfederasyonu'nun 3. olağan genel kurulu, konfederasyon genel merkezinin bulunduğu İstanbul'da gerçekleştirildi. Yeni yönetim belirlenirken, kurucu genel başkan Necmeddin Bilal Erdoğan, oy birliğiyle yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. Erdoğan, geleneksel sporların ihyası ve yaygınlaştırılması konusunda konfederasyonun vizyonunu öne çıkardı. GENEL Kurul'da konuşan Erdoğan, "Geleneksel sporların ihyası mottosu ile 2017 yılında başladığımız bu yolculukta, sizlerin de katkılarıyla ortak hikayemizi güçlendiriyor, geleneklerini yaşayan ve yaşatan toplumlarla ilişkilerimizi geliştirmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Bugün, 26 ülkeden 39 üyemizle her geçen gün büyüyen bir aile olma hedefiyle ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

5 kıtada etkinlik

DÜNYA genelinde geleneksel sporların yaygınlaştırılması ve ihyası için çalışmalar yürüten Dünya Etnospor Konfederasyonu, 5 kıtadan birçok farklı ülkede etkinlikler düzenliyor. DEK, Türki cumhuriyetlerin yanı sıra Rusya, Japonya ve Meksika gibi 26 ülkeden 39 kurumsal üyeye sahip.

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