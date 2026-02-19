CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bursa iftar vakti 2026: 19 Şubat Bursa sahur ve imsak saatleri (Diyanet İmsakiye)

Bursa iftar vakti 2026: 19 Şubat Bursa sahur ve imsak saatleri (Diyanet İmsakiye)

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimi başkentte hissedilmeye başlandı. Bursa'da ikamet eden vatandaşlar, ibadetlerini eda etmek için günün en kritik saatlerini; yani sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor. Sadece aç kalmak değil; niyetle başlayan ve ruhu disipline eden bir ibadet olan oruç, hanelere bereket ve huzur yağdırırken bazı soruları da beraberinde getirdi. Peki, 19 Şubat 2026 Perşembe günü Bursa'da iftar ne zaman açılacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre Bursa imsakiye bilgileri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2026 Perşembe 14:36
Bursa iftar vakti 2026: 19 Şubat Bursa sahur ve imsak saatleri (Diyanet İmsakiye)

On bir ayın sultanı Ramazan, 2026 yılında Şubat ayının bereketli serinliğiyle kapımızı çaldı. Bursa'da milyonlarca Müslüman, manevi huzur ikliminde oruç ibadetini yerine getirmek için sahur ve iftar sofralarına oturuyor. Bursa'nın geniş coğrafyasında, her ilçede vatandaşlar 'Bugün Bursa'da ezan saat kaçta okunacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi, ibadetlerini vaktinde eda etmek isteyen Bursalılar için en güvenilir rehber niteliğinde. Ramazan ayının bu önemli gününde, başkentteki iftar ve sahur vakitlerini güncel verilerle sizler için derledik.

BURSA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ 20 ŞUBAT 2026

19 Şubat Bursa iftar saati: 18.50

20 Şubat Bursa sahur saati: 06.20

👉BURSA 2026 İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN👈

Bursa iftar ve sahur vakitleri 2026

ORUCU BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

Diyanet'in temel bilgilendirmelerine göre; oruçluyken bilerek bir şey yemek, içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar. Ayrıca ağza giren yağmur, kar veya dışarıdan gelen bir su damlasının isteyerek yutulması da orucu sakatlayan durumlardır. Bu gibi durumlarda orucun bozulması halinde gününe gün kaza veya duruma göre kefaret gerekebilir.

Bursa iftar ve sahur vakitleri 2026

ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR: NELER SERBEST?

  • Pek çok vatandaşın tereddütte kaldığı bazı durumlar aslında orucu bozmaz. İşte onlardan birkaçı:

  • Unutarak bir şey yemek veya içmek (Hatırlandığı an bırakılmalıdır).

  • Misvak kullanmak veya diş fırçalamak (Macun yutulmamalıdır).

  • Göz damlası kullanmak veya parfümlenmek.

  • Banyo yapmak veya duş almak.

Bursa iftar ve sahur vakitleri 2026

ORUÇ TUTMANIN SEVABI VE FAZİLETİ NEDİR?

İslam dininin beş şartından biri olan oruç, sadece aç kalmak değil; nefsi terbiye etme ve sabrı öğrenme sürecidir. Hadis-i Şeriflerde buyurulduğu üzere, "Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır." Oruç tutan kimse, hem bedenen temizlenir hem de yardımlaşma duygusunu pekiştirerek manevi huzura erişir.

KİMLER ORUÇ TUTAMAZ?

İslam dini kolaylık dinidir. Bu nedenle bazı durumlarda kişilerin oruç tutmamasına müsaade edilmiştir:

  • Hastalık: Oruç tuttuğunda sağlığı tehlikeye girecek olanlar.

  • Yolculuk: Seferî sayılan (yaklaşık 90 km ve üzeri yolculuk yapan) kişiler.

  • Yaşlılık: Oruç tutmaya takati yetmeyecek kadar yaşlı olanlar.

  • Hamilelik ve Emzirme: Kendisinin veya bebeğinin sağlığından endişe eden anneler.

Bursa iftar ve sahur vakitleri 2026

ORUÇ TUTAMAYANLAR NE YAPMALI?

Eğer bir kişi geçici bir sebeple (hastalık, yolculuk) oruç tutamıyorsa, bu günleri Ramazan sonrasında uygun olduğu bir vakitte kaza etmelidir. Ancak iyileşme ümidi olmayan bir hastalığa sahip olanlar veya çok yaşlı olanlar, tutamadıkları her gün için bir fakiri doyuracak miktar olan fidye miktarını ödemelidirler.

ASpor CANLI YAYIN

Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası...
G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
"Boğaziçi haramileri"ne CHP desteği! Akademik provokatörlerin gerçek yüzü: Kimi hortumcu kimi intihalci
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Senegalli golcü! Transfer formülü...
Buruk'tan dev rotasyon! 4 ismi yedeğe çekiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
SMS Grup Sarıyer ile Amed yenişemedi SMS Grup Sarıyer ile Amed yenişemedi 15:30
Van Spor FK 3 puanı 3 golle aldı! Van Spor FK 3 puanı 3 golle aldı! 15:28
Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası... Juventus'tan flaş Kenan kararı! G.Saray yenilgisi sonrası... 14:35
UEFA'dan Benfica-R. Madrid maçıyla ilgili soruşturma! UEFA'dan Benfica-R. Madrid maçıyla ilgili soruşturma! 15:08
G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı G.Saray'a 22'lik stoper! Transferde Cherif detayı 15:21
Sivasspor Adana'da 2 puan bıraktı! Sivasspor Adana'da 2 puan bıraktı! 15:27
Daha Eski
Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor! Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor! 10:18
Buruk’tan devre arası zafer konuşması! İşte o sözler Buruk’tan devre arası zafer konuşması! İşte o sözler 10:26
Osimhen'e 3 dev talip birden! Osimhen'e 3 dev talip birden! 11:37
F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma F.Bahçe'den 2 transfer birden! Avrupa devleriyle kapışma 11:42
Buruk'tan dev rotasyon! 4 ismi yedeğe çekiyor Buruk'tan dev rotasyon! 4 ismi yedeğe çekiyor 12:21
Hidayet Türkoğlu'ndan "NBA Avrupa projesine" destek Hidayet Türkoğlu'ndan "NBA Avrupa projesine" destek 12:23