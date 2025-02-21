TRAFİK YASAĞI SON DAKİKA | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava şartlarından dolayı ağır araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasağım saat 13.00'ten itibaren başlayacağı ve pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara, Kocaeli, Düzce, Bolu, Sakarya'da trafiğe çıkmak yasak mı? Hangi araçlar yasak? İşte detaylar...

İSTANBUL, ANKARA, KOCAELİ, DÜZCE, BOLU, SAKARYA'DA TRAFİĞE ÇIKMAK YASAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Şubat 2025 Cuma günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren Bolu ile Karabük'ün batısında, İstanbul'da ise bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışı beklendiği ve yağışın pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceği duyuruldu. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da ağır taşıtların trafiğe çıkmasını yasakladı. Yasak, yalnızca ağır araçları kapsıyor.

TRAFİK YASAĞI HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Trafik yasağı, Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtları kapsıyor.

TRAFİK YASAĞI NE ZAMAN UYGULANACAK, NE ZAMAN KALKACAK?

Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında trafiğe çıkması yasaklandı.

TRAFİK YASAĞI HANGİ İLLERDE GEÇERLİ OLACAK?

Ağır araçların trafiğe çıkması, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında yasaklandı.