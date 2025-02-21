  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler İstanbul, Ankara, Kocaeli, Düzce, Bolu, Sakarya'da trafiğe çıkmak yasak mı? Hangi araçlar yasak?

İstanbul, Ankara, Kocaeli, Düzce, Bolu, Sakarya'da trafiğe çıkmak yasak mı? Hangi araçlar yasak?

Ülke genelinde devam eden olumsuz hava koşulları, trafiği aksatmaya devam ediyor. Hava ve deniz ulaşımının ardından bu kez de karayolları için son dakika kararı geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ağır taşıtların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da trafiğe çıkmasının yasaklandığını duyurdu. Peki yasak ne zaman uygulanacak, ne zaman kalkacak? Hangi araçları kapsıyor? Hangi illerde ağır taşıt yasağı var? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 12:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstanbul, Ankara, Kocaeli, Düzce, Bolu, Sakarya'da trafiğe çıkmak yasak mı? Hangi araçlar yasak?

TRAFİK YASAĞI SON DAKİKA | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava şartlarından dolayı ağır araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasağım saat 13.00'ten itibaren başlayacağı ve pazar gününe kadar devam edeceği belirtildi. Peki İstanbul, Ankara, Kocaeli, Düzce, Bolu, Sakarya'da trafiğe çıkmak yasak mı? Hangi araçlar yasak? İşte detaylar...

İSTANBUL, ANKARA, KOCAELİ, DÜZCE, BOLU, SAKARYA'DA TRAFİĞE ÇIKMAK YASAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 21 Şubat 2025 Cuma günü (bugün) öğle saatlerinden itibaren Bolu ile Karabük'ün batısında, İstanbul'da ise bugün ve yarın için kuvvetli kar yağışı beklendiği ve yağışın pazar günü öğle saatlerine kadar devam edeceği duyuruldu. Bunun üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara'da ağır taşıtların trafiğe çıkmasını yasakladı. Yasak, yalnızca ağır araçları kapsıyor.

TRAFİK YASAĞI HANGİ ARAÇLARI KAPSIYOR?

Trafik yasağı, Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtları kapsıyor.

TRAFİK YASAĞI NE ZAMAN UYGULANACAK, NE ZAMAN KALKACAK?

Kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında trafiğe çıkması yasaklandı.

TRAFİK YASAĞI HANGİ İLLERDE GEÇERLİ OLACAK?

Ağır araçların trafiğe çıkması, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında yasaklandı.

Dev derbinin oranları belli oldu!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Eyüpspor - Beşiktaş maçı detayları
CANLI | Meteoroloji'den 14 ile sarı ve turuncu kodlu alarm! O illerde ağır taşıtların trafiğe çıkması yasaklandı
G.Saray'da Yunus Akgün gelişmesi!
G.Saray'da flaş ayrılık! AZ Alkmaar maçı sonrası bileti kesildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferhat Akbaş Japonya'nın başantrenörü oldu Ferhat Akbaş Japonya'nın başantrenörü oldu 11:44
Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman? 11:41
Motor sesleri Avustralya'da yükselecek Motor sesleri Avustralya'da yükselecek 11:30
G.Saray'ın vedası Hollanda basınının gündeminde! G.Saray'ın vedası Hollanda basınının gündeminde! 11:27
Dev derbinin oranları belli oldu! Dev derbinin oranları belli oldu! 11:22
UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? 11:08
Daha Eski
Kenan Yıldız için devler harekete geçti! Kenan Yıldız için devler harekete geçti! 10:52
G.Saray'da Yunus Akgün gelişmesi! G.Saray'da Yunus Akgün gelişmesi! 10:39
Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? 10:22
En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! En-Nesyri’den dikkat çeken paylaşım! 10:02
İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı detayları 09:59
Cuesta sınıfta kaldı! Şoke eden istatistikler Cuesta sınıfta kaldı! Şoke eden istatistikler 09:58