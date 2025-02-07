  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Resmi Gazete'de bugün! 7 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete'de bugün! 7 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete 7 Şubat 2025 tarihli 32806. sayısında yer alan kararlar kamuoyuna sunuldu. Günün ilk saatlerinde Resmi Gazete kararları, en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararların yer aldığı 7 Şubat Cuma 2025 tarihli Resmi Gazete kararları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 10:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Resmi Gazete'de bugün! 7 Şubat 2025 Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete bugün 7 ŞUBAT | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararların, uygulanmadan önce kamuoyuna duyurulduğu mecra olan Resmi Gazete'nin 7 Şubat Cuma tarihli 32806. sayısı yayımlandı. Peki Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 7 Şubat Cuma Resmi Gazete kararları, atamalar, görevden almalar ve çeşitli ilanlar...

7 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

👉7 ŞUBAT 2025 RESMİ GAZETE PDF İNDİR 👈

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Maç sonu yıldız isme büyük övgü!
G.Saray Eren Elmalı transferini bitirdi! İşte ödenecek rakam
DİĞER
İzzet Yıldızhan Galler'de okuyan oğlu Veysel'in yanına gitti! Baba-oğul tarzıyla beğeni topladı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den "kalp" operasyonu sonrası "deprem" paylaşımı! İstanbul için uyardı
F.Bahçe'de Mimovic için kiralık formülü!
G.Saray stoper transferini resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Geosis Boluspor 1-4 Galatasaray maçtan kareler Geosis Boluspor 1-4 Galatasaray maçtan kareler 09:04
Göztepe 1-0 Gaziantep FK maçtan kareler Göztepe 1-0 Gaziantep FK maçtan kareler 08:57
Maç sonu yıldız isme büyük övgü! Maç sonu yıldız isme büyük övgü! 08:51
Bugünkü maçlar 7 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar 7 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? 08:25
Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! 01:37
Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! Sergio Ramos Monterrey’e transfer oldu! 01:30
Daha Eski
F. Torres coştu! Barça farklı turladı F. Torres coştu! Barça farklı turladı 01:19
F. Torres coştu! Barça farklı turladı F. Torres coştu! Barça farklı turladı 01:19
Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! 01:02
Fiorentina Inter’i farklı geçti! Fiorentina Inter’i farklı geçti! 01:02
Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! Liverpool Tottenham'ı yenerek finale yükseldi! 01:00
A. Efes Panathinaikos'a diş geçiremedi! A. Efes Panathinaikos'a diş geçiremedi! 00:47