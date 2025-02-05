ŞOK 5 - 11 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin 800 g: 99,90 TL
Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize 500 g: 19,25 TL
Danone %1 Yağlı Laktozsuz Süt 1 L: 35,50 TL
Teremyağ Kasem Margarin 250 g: 35,50 TL
Danone Danissimo Kırmızı Meyveli Yoğurt 125 g: 19,50 TL
Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin 800 g: 99,90 TL
Pantene Saç Kremi Çeşitleri 275 ml | Şampuan Çeşitleri 350 ml: 79 TL
Rexona Deodorant Çeşitleri: 119 TL
Axe Deodorant Çeşitleri: 129 TL
Hope Saç Boyası Çeşitleri: 69 TL
Duru Duş Jeli 450 ml: 51,90 TL
Pedigree Biscrock Köpek Ödül Maması 200 g: 41,90 TL
Pedigree Sığır Etli Köpek Maması 400 g: 59,90 TL
Mhauw Kedi Krem Ödül Maması Somonlu/Tavuklu 4x15 g: 39,50 TL
Gourmet Gold Sıpır Etli Kedi Maması 85 g: 24,75 TL