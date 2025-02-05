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Haberler Haberler ŞOK 5 - 11 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

ŞOK 5 - 11 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 5 - 11 Şubat kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 10:30 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 10:40
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ŞOK 5 - 11 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

Lio Az Tuzlu Salamura Zeytin 800 g: 99,90 TL
Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize 500 g: 19,25 TL
Danone %1 Yağlı Laktozsuz Süt 1 L: 35,50 TL
Teremyağ Kasem Margarin 250 g: 35,50 TL
Danone Danissimo Kırmızı Meyveli Yoğurt 125 g: 19,50 TL

ŞOK 5 - 11 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

Pantene Saç Kremi Çeşitleri 275 ml | Şampuan Çeşitleri 350 ml: 79 TL
Rexona Deodorant Çeşitleri: 119 TL
Axe Deodorant Çeşitleri: 129 TL
Hope Saç Boyası Çeşitleri: 69 TL
Duru Duş Jeli 450 ml: 51,90 TL

ŞOK 5 - 11 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

Pedigree Biscrock Köpek Ödül Maması 200 g: 41,90 TL
Pedigree Sığır Etli Köpek Maması 400 g: 59,90 TL
Mhauw Kedi Krem Ödül Maması Somonlu/Tavuklu 4x15 g: 39,50 TL
Gourmet Gold Sıpır Etli Kedi Maması 85 g: 24,75 TL

ŞOK 5 - 11 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

Sinbo Saç Kurutma Makinesi Beyaz/Gri/Mavi: 1099 TL
Mikado Bluetooth Hoparlör: 599 TL
Petrix Tuz Lambası: 349 TL
Ledolet Taşınabilir Masa Lambası: 229 TL
Forever Mini Saç Düzleştirici: 179 TL

ŞOK 5 - 11 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve indirimleri | Haftanın Fırsatları

Kadın Pijama Takımı: 349 TL
Kadın Pijama Takımı Soft Kumaş: 399 TL
Kadın İnce Polar Tek Alt: 159 TL
Çapraz Omuz Çantası: 179 TL

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