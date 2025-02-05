Meteoroloji'den 19 ilde sarı kodlu uyarı! Kar yurda giriş yaptı | 5 Şubat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, 5 Şubat Çarşamba günü, hava sıcaklığında yaşanan ani düşüş sebebiyle ülke genelinde buzlanma, don ve kar yağışı ve kuvvetli sağanak bekleniyor. Kuzey, iç ve batı bölgelerde hava sıcaklığının 4-10 derece azalacağını belirten yetkililer, Marmara ve Kuzey Ege'de ise rüzgar hızının saatte 90 km'ye erişeceğini bildirerek fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. 5 Şubat Çarşamba günü için 4 farklı uyarı yayımlayan MGM, resmi internet sitesinde şu bilgileri paylaştı:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI1

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında beklenen kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Sivas, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt çevreleri, Nevşehir'in doğu, Malatya ve Tunceli'nin kuzey, Tokat'ın doğu ilçeleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde kuvvetli (5-20 cm), yer yer yoğun (20 cm üzeri) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI2 Batı Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın kuzeyi, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop'un batısında yer yer kuvvetli (5-15 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, zamanla İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Trakya kesiminde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 7°C: Çok bulutlu

EDİRNE °C, 5°C: Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 5°C: Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, kuzey kesimleri ve kentin yüksekleri hafif kar yağışlı

SAKARYA °C, 5°C: Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, -1°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C: Çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C: Çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 0°C: Çok bulutlu, bu akşam ve öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar'da yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusunun iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 13°C: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

KONYA °C, 2°C: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, -1°C: Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Ordu çevreleri ile Samsun ve Tokat'ın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU °C, 0°C: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 1°C: Çok bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlı

AMASYA °C, 4°C: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ARTVİN °C, 3°C: Çok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°C: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 5°C: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin batısında yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -2°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 6°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimleri, Batman ve Siirt çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT °C, 12°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu