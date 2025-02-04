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Haberler Haberler BİM aktüel kataloğu 4 Şubat Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

BİM aktüel kataloğu 4 Şubat Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Bim aktüel ürünler kataloğu 4 Şubat Salı tarihiyle yayınlandı. Binlerce ürünü uygun fiyatlarla raflarına taşıyan Bim, gıda, kişisel bakım, kozmetik ve bebek ürünlerini uygun fiyatlarla alışverişseverlere sunuyor. Yoğurttan peynire, hazır yemekten makyaj malzesine, iç çamaşırından bebek bezine her türlü ihtiyacınız, en ucuz fiyatlarla BİM'de sizi bekliyor. İşte 4 Şubat Bim aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 10:00
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BİM aktüel kataloğu 4 Şubat Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Miskos Vanilya Aromalı Gofret 800 g: 69 TL

Ülker Çilek Aromalı Marshmallowlu Çokomel 180 g: 45 TL

Tindy Candy Meyve Aromalı Şeker 700 g: 59 TL

Bebeto Karışık Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 400 g: 65 TL

Vivident Ekstra Nane Aromalı Sakız: 29 TL

Cosby Çikolatalı Draje: 34,50 TL

Cosby Fun Sürpriz Yumurta: 59 TL

Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması: 169 TL

Kinder Pingui Sütlü Çikolata Kaplı Kek 4x30 g: 58 TL

Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg: 149 TL

Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g: 239 TL

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 259 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 g: 49,50 TL

Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L: 49,50 TL

Otat İçilebilir Yoğurt 250 ml: 19,75 TL

Ivory Islak Havlu 3x20'li: 25 TL

Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi: 319 TL

Orkid Günlük Hijyenik Ped: 79,50 TL

Queen Desenli Peçete 20'li: 16,50 TL

Dream Air Bambu Çubuklu Oda Kokusu: 109 TL

Dream Air Mum: 74,50 TL

Sedefli Göz Toka: 119 TL

Natura Love Törpü Seti: 25 TL

JKosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi: 24,50 TL

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