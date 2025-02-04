BİM aktüel kataloğu 4 Şubat Salı | Bu salı Bim'de indirimli ürünler!

Miskos Vanilya Aromalı Gofret 800 g: 69 TL
Ülker Çilek Aromalı Marshmallowlu Çokomel 180 g: 45 TL
Tindy Candy Meyve Aromalı Şeker 700 g: 59 TL
Bebeto Karışık Meyve Aromalı Yumuşak Şeker 400 g: 65 TL
Vivident Ekstra Nane Aromalı Sakız: 29 TL
Cosby Çikolatalı Draje: 34,50 TL
Cosby Fun Sürpriz Yumurta: 59 TL
Torku Banada Kakaolu Fındık Kreması: 169 TL
Kinder Pingui Sütlü Çikolata Kaplı Kek 4x30 g: 58 TL
Eker Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg: 149 TL
Kaanlar Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 g: 239 TL
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g: 259 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 g: 49,50 TL
Altınkılıç Çilekli Kefir 1 L: 49,50 TL
Otat İçilebilir Yoğurt 250 ml: 19,75 TL
Ivory Islak Havlu 3x20'li: 25 TL
Molfix Bebek Bezi Ultra Fırsat Paketi: 319 TL
Orkid Günlük Hijyenik Ped: 79,50 TL
Queen Desenli Peçete 20'li: 16,50 TL
Dream Air Bambu Çubuklu Oda Kokusu: 109 TL
Dream Air Mum: 74,50 TL
Sedefli Göz Toka: 119 TL
Natura Love Törpü Seti: 25 TL
JKosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi: 24,50 TL