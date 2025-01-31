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Haberler Haberler Bim 31 Ocak aktüel ürünler | Bim Cuma indirim kataloğu

Bim 31 Ocak aktüel ürünler | Bim Cuma indirim kataloğu

Bim aktüel katalog 31 Ocak Cuma | Bim yeni aktüel ürünler listesini alışverişseverlerle buluşturdu. Bu hafta aktüel ürünler arasında onlarca ürün inanılmaz indirimlerle satışa çıkıyor. Cuma günü evinizin ihtiyaçlarının yanı sıra teknolojik ve kişisel ihtiyaçları da giderecek onlarca aktüel ürünü raflarına dizen Bim, uygun fiyatlı alışveriş için kapılarını açıyor. 31 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler kataloğunu sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 09:50 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 10:10
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Bim 31 Ocak aktüel ürünler | Bim Cuma indirim kataloğu

PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi: 3.950 TL
SENNA 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV: 3.925 TL
Keysmart Blender Set: 1.290 TL
Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV: 15.975 TL

Bim 31 Ocak aktüel ürünler | Bim Cuma indirim kataloğu

Alfa Romeo Katlanabilir R2 Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL
RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet: 19.900 TL
APERYDER Prta Süspansüyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet: 39.900 TL

Bim 31 Ocak aktüel ürünler | Bim Cuma indirim kataloğu

Paşabahçe 3 Katlı Cam Patisseire Saklama Kabı: 199 TL
Paşabahçe Basic Bölmeli Servis Tabağı: 69 TL
Borcam Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere: 189 TL
Glass in Love Tatlı Kasesi: 179 TL

Bim 31 Ocak aktüel ürünler | Bim Cuma indirim kataloğu

Glass in Love Cam Ayaklı Meyvelik: 259 TL
Glass in Love Cam Büyük Kase: 159 TL
Tefal Karnıyarık Tencere: 999 TL
Luminarc Kavanoz 500 cc: 55 TL
Luminarc Kavanoz 750 cc: 65 TL

Bim 31 Ocak aktüel ürünler | Bim Cuma indirim kataloğu

Pijama Takımı Erkek: 349 TL
Pijama Takımı Erkek Çocuk: 269 TL
Pijama Takımı Kız Çocuk: 269 TL
Pijama Takımı Kadın: 349 TL

Bim 31 Ocak aktüel ürünler | Bim Cuma indirim kataloğu

Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 269 TL
Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez: 189 TL
Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi : 59 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Çarşaf: 179 TL
Molinella Tek Kişilik Lastikli Çarşaf: 139 TL
Molinella Kapitoneli Yastık: 169 TL

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