Bim 31 Ocak aktüel ürünler | Bim Cuma indirim kataloğu

PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi: 3.950 TL
SENNA 32 İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV: 3.925 TL
Keysmart Blender Set: 1.290 TL
Dijitsu 65 İnç Ultra HD Google TV: 15.975 TL
PiranTech Buharlı Temizleme Makinesi: 3.950 TL
Alfa Romeo Katlanabilir R2 Elektrikli Bisiklet: 19.990 TL
RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet: 19.900 TL
APERYDER Prta Süspansüyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet: 39.900 TL
Paşabahçe 3 Katlı Cam Patisseire Saklama Kabı: 199 TL
Paşabahçe Basic Bölmeli Servis Tabağı: 69 TL
Borcam Cam Kapaklı Yuvarlak Tencere: 189 TL
Glass in Love Tatlı Kasesi: 179 TL