Melengücceği tatlısı tarifi | Akçakoca usulü melengücceği tatlısı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Osmanlı'da saray mutfağına girmiş lezzetlerden biri olan, Melengücceği, Melen Nehri kenarında yetiştirilen mandaların sütünün kaymağının işlenmesi ile elde edilen "dartı" olarak adlandırılan iç malzemesi ile tadanların damağını çatlatıyor. Yöre halkının özellikle düğünlerde ve bayramlarda yaparak birbirlerine ikram ettiği bu tatlıyı denemek isteyenler için Akçakoca usulü melengücceği tatlısı malzemeleri, yapılışı, püf noktalarını derledik.

MELENGÜCCEĞİ TATLISI TARİFİ

Malzemeleri:

Hamuru için;

2 su bardağı (240 gr) un,

1 yumurta,

1,5 çay bardağı (150 ml) süt,

1/2 çay bardağı (50 ml) fındık yağı,

10 gr kabartma tozu,

1 tatlı kaşığı (5 ml) sirke,

1/2 çay kaşığı (1-1,5 gr) tuz

Kızartmak için;

2 su bardağı (400 ml) fındık yağı

Şerbeti için;

3 su bardağı (500 gram) toz şeker,

3 su bardağı (600 ml) su,

1 tatlı kaşığı (5 ml) limonsuyu

Dartı (iç harcı) için;

"Dartı" adı verilen ve tatlıya lezzeti veren iç malzemesinin hazırlanması için, manda veya inek sütü kaymağı derin bir tencereye koyularak ağır ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir. Kaymaklar tortu haline gelince ocaktan alınır. Kıvamının çok koyulaşmaması gerekir. Hazırlanan dartı soğumaya bırakılır.

Yapılışı:

Un, kabartma tozu, tuz karışımına, yumurta, süt, sirke, fındık yağı eklenerek kulak memesi kıvamında homojen bir hamur elde edilene kadar yoğurulur.

Hamurdan 80-100 gr büyüklüğünde bezeler hazırlanır ve üzeri temiz bir bez ile örtülerek 45 dakika-1 saat kadar dinlendirilir.

Hazırlanan hamur oklava ve un ile 60-70 cm çapında olacak şekilde ince bir hamur şeklinde açılır.

Önceden hazırlanıp soğutulan "dartı" dan 2-3 kepçe açılan hamurun üzerine dökülür ve homojen bir şekilde hamurun her tarafına yayılır. Tatlı bu haliyle sade olarak hazırlanabileceği gibi içine ince öğütülmüş fındık veya ceviz içi de serpilip her tarafına homojen olarak yayılarak içli olarak da hazırlanabilir.

Daha sonra bu hamur rulo olarak sarılır. Hazırlanan bu rulo hamur 6-7 cm uzunluğunda parçalar şeklinde kesilir. Kesilen parçaların her iki

ucu büzüştürülerek birbirine doğru bastırılır ve küçük yuvarlak bir beze haline getirilir. Elde edilen bu bezeye elle bastırılarak 7-8 cm çapında 1-1,5 cm kalınlığında homojen yuvarlak bir şekil verilir.

Hamurun kızartılacağı yağ bir tencereye dökülür ve yağ kızdırılır. Hazırlanan ve şekli verilmiş olan yuvarlak tatlı hamuru yağın içine atılır ve alt üst edilerek her iki yüzeyi de rengini alıncaya kadar kızartılır.

Kızaran hamur kevgir ile alınır, fazla yağı süzdürülerek 10 dakika dinlendirilir. Kızartılmış olan hamurlar önceden hazırlanmış ve soğutulmuş olan şerbet içine atılarak 5-6 dakika alt üst yapılarak şerbeti çekmesi sağlanır.

Şerbetten çıkarılan tatlılar, üzerine çekilmiş fındık veya ceviz serpilerek ılık veya soğuk olarak servis edilir. Arzuya göre kaymak veya yöresel bir tat olan dağ çileği reçeli ile de ikram edilebilmektedir.

Püf Noktaları:

Akçakoca Melengücceği Tatlısı üretildikten sonra uygun koşullarda muhafaza edilmesi şartıyla 8-10 derece sıcaklıkta yaklaşık 5 gün saklanabilir.

NOT: Akçakoca Melengücceği Tatlısı tarifi Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, resmi internet sitesinden alınmıştır.