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Haberler Haberler Başkan Erdoğan müjdeledi! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu yeni şartları neler, herkes başvurabilir mi? Evlilik kredi desteği başvuru ekranı 2025

Başkan Erdoğan müjdeledi! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu yeni şartları neler, herkes başvurabilir mi? Evlilik kredi desteği başvuru ekranı 2025

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu için ilk etapta deprem bölgesini devreye almıştı. Başkan Erdoğan ise son yaptığı açıklamada 2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğini belirterek müjdeyi verdi. Peki, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu yeni şartları neler, herkes başvurabilir mi? İşte evlilik kredi desteği başvuru ekranı ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 16:00
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Başkan Erdoğan müjdeledi! 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu yeni şartları neler, herkes başvurabilir mi? Evlilik kredi desteği başvuru ekranı 2025

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçen yıl hayata geçirilen 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi projesi, evlenmek isteyen gençlerin yoğun ilgisiyle sürüyor. Gençlerin başvuru sürecini kolaylaştırmak için yürütülen çalışmalarda Başkan Erdoğan yeni gelişmeyi duyurdu. 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvurusu yeni şartları neler, herkes başvurabilir mi? Güncel gelişmeler haberimizde...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evlenecek genç çiftler için 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi projesini geçtiğimiz yıl başlatarak büyük bir destek sundu. Başvuruların devam ettiği bu projede, genç çiftlerin süreci daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilmesi için Bakanlık, ailegenclikfonu.aile.gov.tr adlı internet sitesini devreye soktu.

Bu yeni platformda başvuru kılavuzları, duyurular ve rehberler gibi tüm bilgilere erişim sağlanırken, aynı zamanda genç çiftlerin mali planlamalarına yardımcı olacak eğitim içerikleri de sunuluyor. Başvuru süreci hakkında adım adım rehberlik eden site, evlenecek gençlere büyük kolaylık sağlıyor.

EVLİLİK KREDİSİ ALMA ŞARTLARI NELER?

Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18-29 yaş aralığında bulunmaları ve resmi nikâh tarihine 2 ila 6 ay kala başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Bakanlık, genç çiftlerin daha kolay başvurabilmesi için gelir şartlarını esnetti. Artık çiftlerin toplam gelirinin 2.3 asgari ücreti aşmaması yeterli olacak. Ayrıca yalnızca deprem bölgesinde bulunan gençler değil, 81 il projeye dahil edildi. Yani tüm gençler başvuruda bulunabilecek.

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Onaylanan başvurular için 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150.000 TL kredi imkanı sunulacak.

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