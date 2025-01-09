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Haberler Haberler İlk kez ev alacaklara müjde | İlk evini alacaklara kredi mi verilecek? Müjde ne zaman açıklanacak?

İlk kez ev alacaklara müjde | İlk evini alacaklara kredi mi verilecek? Müjde ne zaman açıklanacak?

İlk kez ev sahibi olacakların beklediği haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri' programında yaptığı açıklamalarda, ilk kez ev alacaklara müjde duyurulacağını söyledi. Müjdenin düşük faizli konut kredisi ile ilgisi olması beklenirken 'İlk evini alacaklara kredi mi verilecek? Müjde ne zaman açıklanacak?' soruları da en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 09:40 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 10:00
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İlk kez ev alacaklara müjde | İlk evini alacaklara kredi mi verilecek? Müjde ne zaman açıklanacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ilk kez ev sahibi olacak dar gelirli vatandaşlar için yeni adımlar atılacağını duyurdu. "Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira" diyen Bakan Şimşek, ilk evini alacaklar için müjde duyurulacağını açıkladı. Müjdenin düşük faizli konut kredisi ile bağlantılı olup olmadığı merak edilirken Bakan Şimşek'in açıklamalarını sizler için derledik.

İLK EVİNİ ALACAKLARA KREDİ Mİ VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha önce yaptığı açıklamada Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacakları destekler nitelikte bir çalışmayı Merkez Bankası ve BDDK bünyesinde yürüttüklerini aktarmıştı. Ancak İlk Evim kampanyası ve Bakan Şimşek'in aktardığı ilk evini alacaklara destek çalışması ile ilgili de detaylar henüz netleşmedi.

"KONUT VE GIDA ARZINI ARTIRACAK TEDBİRLER ALACAĞIZ"

MÜSİAD 2024 Yılı Değerlendirmesi ve 2025 Yılı Beklentileri programında konuşan Bakan Şimşek, "Dar gelirli vatandaşlarımızın ilk defa konut alacakların konuta erişimi bu dönemin en önemli önceliği. Hayat pahalılığının en önemli bileşeni kira, bu nedenle de bu alana büyük önem vereceğiz. Depremin etkisi azaldıkça kaynağın en büyük kısmını konut arzı kanalına yönlendireceğiz. Konut arzını artıracak bütün tedbirleri alacağız. Gıda arzı artırmak da öncelik alanlarımızdandır. Enerjide önemli bir sübvansiyon var, devam ettiriyoruz, hem elektrik hem de doğal gazda. Yenilenebilir enerjiye öncelik veriyoruz" dedi.

İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Mehmet Şimşek müjdenin açıklanacağı tarih hakkında bilgi vermezken 13 Ocak'ta millete bazı müjdeler verileceği biliniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025'in Aile Yılı ilan edildiğini açıklamış, bunun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025'te sağlıklı bir aile yapısı oluşturmak için çalışılacağını belirterek "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak. Devletimizin tüm kurumlarıyla vatandaşlarımızın yanında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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