Öğretmen maaşı ne kadar oldu 2025? | Kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen maaşları (saatlik, aylık)

ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU? | Yeni yılın gelişiyle birlikte maaş zamları da belli oluyor. Asgari ücrete yüzde 30 oranında yapılan zammın ardından öğretmen maaşları da, toplu sözleşme ve 6 aylık enflasyon farkı ile belli olacak. Milyonlarca çalışan maaş zammını merak ederken arama motorlarında sorgulanan 'Öğretmen maaşı ne kadar oldu 2025?' sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen maaşları (saatlik, aylık)...

ÖĞRETMEN GÜNCEL ZAMLI MAAŞI

TÜİK, 2024 yılının Aralık ayı enflasyon rakamlarını aylık yüzde 1,03 olarak açıkladı. 2024'te ise enflasyon oranı yüzde 44,38 oldu. 6 aylık enflasyon farkı 15,75 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri, 2025 Ocak - Temmuz döneminde yüzde 11,55 oranında zam alacak.

Temmuz ayında güncellenen Toplu Sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile birlikte öğretmen maaşları, 47 bin 433 TL olarak belirlenmişti. Uzman öğretmen maaşı ise 44.085 TL'den 52.568 TL'ye yükseldi. 1'e 4 kademesindeki öğretmenin maaşı, 2024 Temmuz ayında 39.781 TL'den 47.433 TL'ye çıktı.

2024 Temmuz - Aralık döneminde ödenen öğretmen maaşlarına göre hesaplanan zamlı öğretmen maaşları şöyle:

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 47.433 TL

Zamlı maaş: 52.911 TL

Uzman öğretmen

Mevcut maaş: 52.568 TL

Zamlı maaş: 58.639 TL

2025 ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar maaşlarını ay ortasında aldığından zamlı öğretmen maaşlarının Ocak ayının 15'inden sonra zamlı olarak yatırılacağı öngörülüyor.