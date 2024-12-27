GSS borçları silindi mi, silinecek mi? | Yasa meclisten geçti! Borcunu ödeyenlere iade var mı?

Genel Sağlık Sigortası borçluları için yapılan düzenleme mecliste kabul edildi. Yaklaşık 1,8 milyon vatandaşın 2 milyarı aşkın borcu silinirken borcunu ödeyenlere ise iade yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yüklerini hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan hükümle, 2014 yılına ait borçlar terkin edilecek. İşte detaylar...

GSS BORÇLARI SİLİNDİ Mİ, SİLİNECEK Mİ?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yasaya göre 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor. Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek.

GSS BORCUNU ÖDEYENLERE İADE VAR MI?

Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler ise iade ve mahsup edilmeyecek. Buna göre, 1 milyon 784 bin 614 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zorunlu Genel Sağlık Sigortalısının 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu terkin edilecek.

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