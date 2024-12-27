  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler GSS borçları silindi mi, silinecek mi? | Yasa meclisten geçti! Borcunu ödeyenlere iade var mı?

GSS borçları silindi mi, silinecek mi? | Yasa meclisten geçti! Borcunu ödeyenlere iade var mı?

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları kapsamında yapılan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. GSS prim borçlarını ödemeyenlere yönelik düzenleme kapsamında 2,2 milyar liralık prim borcunun silineceği belirtilirken 'GSS borçları silindi mi, silinecek mi? Borcunu ödeyenlere iade var mı?' soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 12:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GSS borçları silindi mi, silinecek mi? | Yasa meclisten geçti! Borcunu ödeyenlere iade var mı?

Genel Sağlık Sigortası borçluları için yapılan düzenleme mecliste kabul edildi. Yaklaşık 1,8 milyon vatandaşın 2 milyarı aşkın borcu silinirken borcunu ödeyenlere ise iade yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarını ödeyemeyen sigortalıların kamuya olan borç yüklerini hafifletmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmayı amaçlayan hükümle, 2014 yılına ait borçlar terkin edilecek. İşte detaylar...

GSS BORÇLARI SİLİNDİ Mİ, SİLİNECEK Mİ?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yasaya göre 1 Ocak 2015 öncesine ait ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor. Sisteme borcu olan vatandaşların 1 Ocak 2025 itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı sona erecek.

GSS BORCUNU ÖDEYENLERE İADE VAR MI?

Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler ise iade ve mahsup edilmeyecek. Buna göre, 1 milyon 784 bin 614 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı zorunlu Genel Sağlık Sigortalısının 2014 yılına ait 2 milyar 178 milyon 88 bin 879,04 liralık borcu terkin edilecek.

27 ARALIK 2024 TARİHLİ RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'a dünya şampiyonu kanat!
G.Saray'ın Mikautadze çıkmazı!
DİĞER
Oyuncu Şenay Gürler’den itiraflar: "Bir oyuncuda nasıl olabilir?” Söyleyince çok şaşıracaksınız… Kendimle mücadele ediyorum!
Narin'in ölümünde baş şüpheli olarak gösteriliyor! İşte Salim Güran'ın ifadesi... Nevzat Bahtiyar'ı işaret etti: Arabada DNA olduğunu biliyor!
F.Bahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek
İşte F.Bahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! 17 haftada... Süper Lig'de teknik direktör kıyımı! 17 haftada... 11:37
Kara Kartal’a Şilili stoper! Kara Kartal’a Şilili stoper! 11:27
Partizan - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta? Partizan - Fenerbahçe Beko basketbol maçı saat kaçta? 11:21
Alperen Houston'a galibiyeti getirdi! Alperen Houston'a galibiyeti getirdi! 11:09
Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman? Arsenal - Ipswich Town maçı ne zaman? 11:08
G.Saray'a dünya şampiyonu kanat! G.Saray'a dünya şampiyonu kanat! 11:07
Daha Eski
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz F.Bahçe'den G.Saray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz 11:05
G.Saray'ın Mikautadze çıkmazı! G.Saray'ın Mikautadze çıkmazı! 10:53
Brighton - Brentford maçı ne zaman? Brighton - Brentford maçı ne zaman? 10:35
F.Bahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek F.Bahçe yeni golcüsünü buldu! En-Nesyri'nin yerine gelecek 10:15
F.Bahçe'den açıklama F.Bahçe'den açıklama 09:29
İşte F.Bahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu İşte F.Bahçe'nin yeni stoperi! İspanyol basını duyurdu 09:18