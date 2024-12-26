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Haberler Haberler Amorti ne kadar 2025? Milli piyango amorti kaç TL veriyor? Çeyrek, yarım, tam bilet

Amorti ne kadar 2025? Milli piyango amorti kaç TL veriyor? Çeyrek, yarım, tam bilet

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişleri için geri sayım sürüyor. Büyük ikramiyeleri ve amorti ödülleriyle her yıl milyonlarca kişiye büyük heyecanlar yaşatan MPİ'den bilet alanlar araştırmalarını hızlandırdı. İkramiye kazanamayan bilet sahiplerinin yatırdığı parayı geri almasını sağlayan amorti de araştırılan konulardan biri oldu. Bilet fiyatlarına göre belilrlenen amorti hakkında detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 14:20
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Amorti ne kadar 2025? Milli piyango amorti kaç TL veriyor? Çeyrek, yarım, tam bilet

Milli Piyango çekilişi için geri sayım devam ediyor. 2025'in şanslı kişileri 31 Aralık gecesi belli olacak. Bilet sahiplerinde heyecan dorukta. Büyük ikramiye olan 600 milyon lira için bu yıl tamamı dağıtım garantisi verilirken amortiyle yetinecek olanlar da arama motorlarında araştırmalara başladı. Tam, yarım ve çeyrek biletlerde 2,3, 4, 5 bilenlerin ne kadar alacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. İşte Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi ve amortisi hakkında tüm merak edilenler...

MİLLİ PİYANGO 2025 AMORTİ NE KADAR?

Amorti, son kazanan kategorisidir. Birincisi 0-4 arası, ikincisi ise 5-9 arasında olarak iki basamaklı iki sayı çekilir. Son basamağında bu iki sayıdan biri bulunan biletlere amorti denir. Bu sebeple amorti miktarı kişinin bileti satın aldığı fiyata göre belirleniyor. Buna göre bilete 600 TL ödeyen bir kişi amorti ikramiyesi olarak 600 TL alıyor.

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TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET AMORTİSİ NE KADAR 2025?

Bu yıl Milli Piyango 2025 çekilişinde tam bilet amortisi 600 TL, Yarım bilet amortisi 300 TL, çeyrek bilet amortisi ise 150 TL oldu.

Çeyrek Bilet: 150 TL

Yarım Bilet: 300 TL

Tam Bilet: 600 TL

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MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLEN KAÇ TL ALIYOR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

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