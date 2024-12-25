Stajyer maaşı ne kadar oldu 2025? | Lise, üniversite staj ücretleri ve zam oranı

Asgari ücretin 2025 yılı için zam oranı belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4. toplantısının ardından yaptığı açıklamada, asgari ücretin 2025'te, yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak uygulanacağını açıkladı. Bunun üzerine Genel Sağlık Sigortası, kıdem tazminatı, işsizlik maaşı gibi birçok kalemde ödemeler yeniden hesaplanıyor. Staj maaşları da asgari ücret zammının ardından güncellenirken 2025 stajyer ücretlerini sizler için derledik.

STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU 2025?

Stajyer maaşları, her yıl asgari ücrete gelen zam oranında artırılıyor. Bu kapsamda, 2024 yılında 5 bin 100 lira olan stajyer maaşları, 2025 yılının Ocak ayından itibaren 6 bin 630 TL olarak ödenecek.

LİSE, ÜNİVERSİTE STAJ ÜCRETLERİ VE ZAM ORANI

Stajyer maaş hesaplamasında o senenin net asgari ücret tutarından, asgari geçim indirimi miktarı düşülür ve kalan net rakam üçe bölünerek stajyer öğrencinin alması gereken aylık maaş miktarına ulaşılır. Lise ve üniversite staj ücretlerine 2025 yılında yapılan zam oranı, geçmiş yıllarda olduğu gibi asgari ücret bazında oldu. Bu kapsamda, staj ücreti yeni yılda yüzde 30 artışla 6 bin 630 TL olacak.

STAJYER MAAŞI KİMLERE ÖDENİR?

Stajyerler için iş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primi ödeniyor ve bu primler okulları tarafından karşılanıyor. İşverenin prim ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. Zorunlu staj yapmasına gerek olmayan, tecrübe edinmek için kendi isteğiyle staj yapanların yine iş kazası, meslek hastalığı primlerinin işveren tarafından ödenmesi gerekiyor.