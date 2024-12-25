  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler Gram altın fiyatları 25 Aralık 💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Gram altın fiyatları 25 Aralık 💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 25 Aralık Çarşamba 2024 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 07:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gram altın fiyatları 25 Aralık 💰 | Çeyrek, Yarım, Tam, Külçe, Cumhuriyet Altını ne kadar? 1 Dolar kaç TL?

Canlı altın fiyatları 25 Aralık | Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan dolar, euro ve altının ülkemizdeki değerini öğrenmek isteyenler arama motorlarında Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 25 Aralık Çarşamba 2024 canlı ve anlık Döviz Kuru takibi...

25 ARALIK 2024 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 34,31 (Alış) - 35,41 (Satış)

EURO: 36,45 (Alış) - 36,84 (Satış)

STERLİN: 44,03 (Alış) - 44,25 (Satış)

1 DOLAR = 35,41 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉25 Aralık Çarşamba 2024 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 2.959,97₺

Gram altın satış: 2.961,00₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 4.827,00₺

Çeyrek altın satış: 4.919,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 9.654,00₺

Yarım altın satış: 9.838,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 19.279,00₺

Tam altın satış: 19.601,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 19.890,00₺

Cumhuriyet altını satış: 20.191,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 19.936,00₺

Ata altın satış: 20.112,00₺

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 25 Aralık Çarşamba günü saat 06.06 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe Talisca'ya kavuşuyor!
G.Saray Mikautadze için tüm şartları zorluyor!
DİĞER
A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI: Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
CHP'li belediyeden milyarlık vurgun! Bakanlık inceleme başlattı
Mourinho o yıldız için çok ısrarcı!
G.Saray'a PSG'den bir transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
70-80 milyon euro para lazım 70-80 milyon euro para lazım 01:33
BOTAŞ'a fark attı BOTAŞ'a fark attı 01:26
Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... 00:50
Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... Buruk ve Kavukcu Milano'da! Dybala ve Skriniar... 00:50
Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! Süper Lig ekibinde ayrılık kararı! 00:13
Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması 23:21
Daha Eski
Adalı'dan flaş Talisca sözleri! Adalı'dan flaş Talisca sözleri! 23:21
G.Saray'da Osimhen depremi! G.Saray'da Osimhen depremi! 23:21
G.Saray'a Dybala şoku! G.Saray'a Dybala şoku! 23:21
Adalı'dan transfer açıklaması! Adalı'dan transfer açıklaması! 23:21
F.Bahçe'den Muriqi bombası! F.Bahçe'den Muriqi bombası! 23:21
17. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 17. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:21