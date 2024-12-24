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Haberler Haberler BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? | 2025 asgari ücret brüt miktarı kaç TL?

BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? | 2025 asgari ücret brüt miktarı kaç TL?

Asgari ücret 2025 yılı miktarı net 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren açıklama sonrası brüt maaş miktarı merak konusu oldu. Brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2025 asgari ücret brüt miktarı kaç TL? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 23:30 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2024 Salı 23:40
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BRÜT ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU? | 2025 asgari ücret brüt miktarı kaç TL?

Brüt asgari ücret ne kadar oldu 2025? | Maaştan sigorta primi ve vergi kesintileri yapılmadan önceki tutarı yansıtan brüt maaş, çalışanların eline geçen miktarı değil işverenlerin elinden çıkan tutarı yansıtır. Aynı zamanda kıdem, ihbar tazminatı gibi ödemelerde de brüt maaş üzerinden hesaplama yapılırken işçi ve işverenler, asgari ücrete gelen zamla brüt maaşın ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte detaylar...

2025 BRÜT ASGARİ ÜCRET KAÇ TL?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti.

Buna göre, brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 22 bin 104 lira 67 kuruşunu net asgari ücret, 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi ve 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olan asgari ücrete, 4 bin 30 lira 85 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 520 lira 11 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş oldu.

Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Öte yandan, yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinden Genel Sağlık Sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde 1 Ocak 2025 itibarıyla değişiklik yaşanacak.

GÜNLÜK BRÜT ASGARİ ÜCRET HESAPLAMA

Günlük brüt asgari ücret, belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının 30'a bölünmesiyle hesaplanır. 2025 yılında günlük brüt asgari ücret, 866,85 TL'dir. Yıllara göre günlük net asgari ücret tutarları ise şöyle:

2024 Günlük BRÜT Asgari Ücret: 666,75 TL

2023 (Temmuz - Aralık) Günlük BRÜT Asgari Ücret: 447,15 TL

2023 (Ocak - Haziran ) Günlük BRÜT Asgari Ücret: 333,6 TL

2022 (Temmuz - Aralık) Günlük BRÜT Asgari Ücret: 215,7 TL

2022 (Ocak - Haziran) Günlük BRÜT Asgari Ücret: 166,8 TL

2021

Günlük BRÜT Asgari Ücret: 119,25 TL

2020 Günlük BRÜT Asgari Ücret: 98,1 TL

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