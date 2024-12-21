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Haberler Haberler Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 21 - 22 Aralık aldıkça aldıran indirimler

Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 21 - 22 Aralık aldıkça aldıran indirimler

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hafta sonu kataloğunu yayımladı. Yüzlerce yerli üründüğü sunduğu kaliteyi en uygun fiyatlarla raflara dizen Tarım Kredi'de bu hafta sonu da yok yok! İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nin 21 - 22 Aralık aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 09:20 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 09:30
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Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 21 - 22 Aralık aldıkça aldıran indirimler

TK Anadolu Nohut 1 kg: 51,50 TL

TK Anadolu Kırmızı Mercimek 1 kg: 38 TL

TK Anadolu Un 5 kg: 79,90 TL

TK Natürel Birinci Zeytinyağı 2L Pet: 535 TL

Torku Pötibör 4x175 g: 49,90 TL

TK Dana Kasap Sucuk 400 g: 195 TL

TK, TK Anadolu Domates Salçası 830 g: 36,90 TL

TK Altın Filiz Çay 3 kg: 429 TL

İçim Beyaz Peynir 900 g: 139,90 TL

Elit Sıvı Sabun Çeşitleri 4 L: 79,90 TL

Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 40'lı: 189,90 TL

Soli Automat Canlı Renkler 8 kg

Soli Çamaşır Yumulatıcısı Çiçek Tutkusu 1 L: 162,90 TL

Çorum Belediyesi Sancak Baton Kavurma kg: 675 TL

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