Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatları | 21 - 22 Aralık aldıkça aldıran indirimler

TK Anadolu Nohut 1 kg: 51,50 TL
TK Anadolu Kırmızı Mercimek 1 kg: 38 TL
TK Anadolu Un 5 kg: 79,90 TL
TK Natürel Birinci Zeytinyağı 2L Pet: 535 TL
Torku Pötibör 4x175 g: 49,90 TL
TK Dana Kasap Sucuk 400 g: 195 TL
TK, TK Anadolu Domates Salçası 830 g: 36,90 TL
TK Altın Filiz Çay 3 kg: 429 TL
İçim Beyaz Peynir 900 g: 139,90 TL
Elit Sıvı Sabun Çeşitleri 4 L: 79,90 TL
Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı 3 Katlı 40'lı: 189,90 TL
Soli Automat Canlı Renkler 8 kg
Soli Çamaşır Yumulatıcısı Çiçek Tutkusu 1 L: 162,90 TL
Çorum Belediyesi Sancak Baton Kavurma kg: 675 TL