Canlı altın fiyatları 9 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın ne kadar?

9 Mart 2026 Pazartesi günü altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı güncel verilerine göre gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Küresel piyasalardaki ons altın ve dolar kurundaki değişimler, iç piyasadaki canlı altın kurunu doğrudan etkiliyor. İşte Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, cumhuriyet ve ata altın fiyatlarında son durum.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:54
Altın piyasasını yakından takip eden yatırımcılar, 8 Mart 2026 Pazar günü gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. Özellikle Kapalıçarşı'da işlem gören altın fiyatları günün en çok araştırılan ekonomik verileri arasında yer alıyor. Altın fiyatları, uluslararası piyasalarda belirlenen ons altın fiyatı ve döviz kurlarındaki hareketliliğe göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle gram altın ve diğer altın türlerinin fiyatları gün içerisinde anlık olarak güncelleniyor. Türkiye'de yatırımcıların en çok tercih ettiği güvenli limanlardan biri olan altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde daha fazla ilgi görüyor. Kapalıçarşı'da işlem gören altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarındaki güncel rakamlar haberimizde...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.222,94 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.224,10 TL

9 MART PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,07 (Alış) - 44,09 (Satış)

◼EURO: 50,83 (Alış) - 50,89 (Satış)

◼STERLİN: 58,66 (Alış) - 58,74 (Satış)

Kapalıçarşı altın fiyatları 9 Mart 2026

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (9 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 7.222,94 TL 7.224,10 TL
Çeyrek Altın 11.987,00 TL 12.099,00 TL
Yarım Altın 23.974,00 TL 24.191,00 TL
Tam Altın 47.811,39 TL 48.747,81 TL
Ata Altın 49.305,49 TL 50.542,21 TL
22 Ayar Bilezik 6.788,41 TL 6.829,20 TL
Gümüş 117,39 TL 117,50 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 9 Mart Pazartesi günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

