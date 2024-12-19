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Haberler Haberler Asgari ücret 3. toplantısının ardından ilk açıklama: Rakam konuşuldu mu?

Asgari ücret 3. toplantısının ardından ilk açıklama: Rakam konuşuldu mu?

Son dakika asgari ücret haberleri... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da başlayan toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantının ardından Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu. İşte asgari ücrette son gelişmeler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 14:10 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 14:10
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Asgari ücret 3. toplantısının ardından ilk açıklama: Rakam konuşuldu mu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı tamamlandı. Bu kez tarafların rakam telaffuz etmeleri beklenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kritik toplantı öncesinde Bakan Işıkhan işverenlere seslenerek artık bir rakam beklediklerini ifade etmişti. Ancak Ağari bu toplantıda da rakam gündeme gelmediğini ifade etti. İşte asgari ücret son gelişmeleri...

"HÜKÜMETİN SÖYLEMESİ GEREKİYOR"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Komisyon toplantısında yine rakam gündeme gelmedi. Biz para talep eden tarafız, dolayısıyla hükümetin bir rakam söylemesi gerekiyor. Önümüzdeki hafta sonuç gelecektir diye düşünüyoruz, temennimiz milletin biraz rahatlayacağı bir ücret gelmesi yönünde" dedi. Öte yandan Ağar, önümüzdeki hafta hem tekliflerin yapılacağını hem de asgari ücret zammının belirlenebileceğini ifade etti.

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BAKAN IŞIKHAN'IN AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TBMM'de, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2025'te geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Komisyonun 19 Aralık'ta yapacağı üçüncü toplantıya kendisinin başkanlık edeceğini bildiren Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

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