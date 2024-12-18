Büyük ikramiye ne kadar 2025? | Milli Piyango çeyrek, yarım, tam bilet ikramiye kaç TL?

Milli Piyango İdaresi'nin piyango çekilişi için nefesler tutuldu. Yılbaşı akşamlarının değişmez geleneği haline gelen büyük ikramiye çekilişinde şanslı kişi olmak isteyen ve 2025'e zengin bir başlangıç yapmak isteyen milyonlarca vatandaş bilet bayilerine koştu. Peki büyük ikramiye ne kadar 2025? Milli Piyango büyük ikramiye kaç TL?

BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR 2025?

Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlenirken yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacağı açıklandı.

YARIM, ÇEYREK, TAM BİLET BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 600 TL, yarım 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL şeklinde belirlendi. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması halinde şanslı kişi ikramiyenin çeyreğini, yarım bilete çıkması halinde ise yarısını alacak.