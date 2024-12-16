OKULLAR TATİL Mİ, BUGÜN DERS VAR MI? | 16 Aralık Pazartesi tatil edilen okullar

Ülke genelinde birçok ilde eş zamanlı olarak devam eden olumsuz hava şartları zaman zaman eğitim öğretimin de aksamasına sebebiyet verebiliyor. Vatandaşlar okulların güncel durumuna ilişkin yarın okul var mı, tatil mi? 16 Aralık Pazartesi tatil edilen okullar gibi sorgular yapıyor. güncel bilgileri sizler için derledik.

16 ARALIK PAZARTESİ TATİL EDİLEN OKULLAR

Artvin'in iki ilçesinde okullar tatil edildi.

Şavşat Kaymakamlığı açıklamasında meteorolojiden alınan değerlendirmelere göre ilçede yoğun yağış ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Öğrencilerimizin güvenliği için oluşabilecek riskler nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleriyle halk eğitim merkezinde 16 Aralık Pazartesi eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Yusufeli Kaymakamlığı da ilçede devam eden olumsuz hava koşulları sonucunda ulaşımda yaşanabilecek aksamalar nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullarla halk eğitim merkezinde eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte izinli sayılacağı kaydedildi.

Son olarak ildeki taşımalı eğitimi de bir gün ara verildiği bildirildi.

RİZE

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi kaymakamlığının açıklaması da şöyle:

"İlçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.12.2024 Pazartesi ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır."

ÇORUM

Çorum'un Bayat ilçesinde de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime pazartesi günü bir gün ara verildiği belirtildi.

BOLU

Bolu Valiliği'nin açıklamasında ilde etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Göynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 16 Aralık Pazartesi eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.