TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK 2024 | Tarım destek ödemesi hesaba yattı mı, ne zaman yatacak?

Çiftçiler yeni yıla az bir süre kala tarımsal destek ödeme takvimi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi. Tarımsal destek ödemeleri T.C. kimlik numarası son hanesine göre farklı tarihlerde yatırılacak. Peki, Tarım destek ödemesi hesaba yattı mı, ne zaman yatacak? Hububat, baklagil, dane mısır desteği ödeme ekranı sorgulama ekranı haberimizde...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 445 milyon 424 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktaracaklarını bildirdi. Yumaklı, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada; "Üreticilerimizi destekliyor, tarımın gücüne güç katıyoruz. 4 milyar 445 milyon 424 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Destekleme ödemesi ilişkin detaylar şu şekildedir;

Süt Desteği kapsamında 1 milyar 100 milyon 263 bin 651 TL,

Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği kapsamında 156 milyon 719 bin 379 TL,

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği kapsamında 114 milyon 405 bin 854 TL,

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği kapsamında 51 milyon 192 bin TL,

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 10 milyon 166 bin 917 TL,

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteği kapsamında 9 milyon 555 bin 860 TL,

Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği kapsamında 1 milyon 667 bin 251 TL,

Ar-Ge Destek Programı kapsamında 1 milyon 453 bin 524 TL.

Çiğ süt desteği aşağıda yer alan takvime göre; diğer destekler tek parça olarak 13 Aralık 2024 tarihinde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

TARIMSAL DESTEK ÖDEME TARİHLERİ

Çiğ süt desteği için:

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0-2-4 ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0-1-2-3-4-5-7-9 olanlar için 13 Aralık 2024 (bugün) saat 18.00'den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 6-8 olanlar için 20 Aralık 2024 saat 18.00'den sonra hesaplara yatırılacak.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle Çiftçi Destek Ödemesi sorgulaması yapabilir.

Sorgulama yapmak için e devlet ekranı üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi ekranına giriş yapmak yeterli. Ödeme sorgulamalarını yapacak olan vatandaşların e devlet şifresi temin etmeleri gerekiyor.