Ehliyet yaşı düştü mü? Ehliyet yaş sınırı kaç? A, A1, B, B1, D sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?

Ehliyet yaşı düştü mü? | Ehliyet kurallarında yapılan düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yaş sınırının düşürüldüğü yeni düzenlemede sağlık kontrollerinin sıklığı artırıldı. Bu kapsamda, yaş sınırının iki yıl aşağı çekildiği ehliyet sınıfları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Ehliyet yaş sınırı kaç? A, A1, B, B1, D sınıfı ehliyet kaç yaşında alınır?

A, A1, B, B1, D SINIFI EHLİYET KAÇ YAŞINDA ALINIR?

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 18'den 16'ya indirildi. D sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 26'dan 24'e düşürüldü. A2, B, BE, C1, C1E, F, G sınıfı için 18 yaş olan sınır değiştirilmezken A sınıfı 20 yaş; C, CE, D1, D1E sınıfı 21 yaş ve DE sınıfı ise 24 yaş sınırında sabit kaldı.

M, A1, B1 Sınıfı: 16 yaş D Sınıfı: 24 yaş

A1, B1 ve M SINIFI EHLİYET SAHİPLERİNE YENİ HAKLAR

M sınıfı ehliyet sahiplerine, Motorlu bisikletler (moped), saatte maksimum 45 km hızla giden ve motor gücü 50 cc'yi aşmayan araçlar ile elektrikli scooterları kullanma yetkisi verildi.

A1 sınıfı ehliyet sahiplerine motor hacmi 125 cc'yi ve gücü 11 kW'ı geçmeyen motosikletler ile üç tekerlekli motorlu araçlar (güç sınırı 15 kW) kullanma yetkisi verildi.

B1 sınıfı ehliyet sahiplerine şehir içinde sıkça kullanılan dört tekerlekli motosikletler (quad), motor gücü 15 kW'ı aşmayan ve ağırlığı 400 kg'ı geçmeyen araçları kullanma yetkisi verildi.

D sınıfı ehliyet sahiplerine büyük otobüsler ve ticari yolcu taşıma araçları kullanım yetkisi verildi.

SAĞLIK KONTROLLERİ SIKLAŞTIRILDI

80 Yaş Üstü Sürücüler için sağlık kontrolleri sıklığı 2 yıla düşürüldü.

65 Yaş Üstü Sürücüler için yenileme süresi ise 3 yıl olarak sabitlendi.