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Haberler Haberler Okullarda serbest kıyafet kalktı mı 2024? | İlkokul, ortaokul, lise üniforma giyecek mi? Yeni kıyafet yönetmeliği

Okullarda serbest kıyafet kalktı mı 2024? | İlkokul, ortaokul, lise üniforma giyecek mi? Yeni kıyafet yönetmeliği

İlkokul, ortaokul ve liselerde uygulanacak olan yeni Kılık Kıyafet Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğrenci kıyafetlerinde yapılan yeni düzenleme ile öğrencilerin kıyafetlerinin okul müdürlüklerince belirlenmesine karar verildi. Peki Okullarda serbest kıyafet kalktı mı 2024? | İlkokul, ortaokul, lise üniforma giyecek mi? İşte yeni kıyafet yönetmeliğine ilişkin detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 08:14 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 08:20
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Okullarda serbest kıyafet kalktı mı 2024? | İlkokul, ortaokul, lise üniforma giyecek mi? Yeni kıyafet yönetmeliği

Okullarda serbest kıyafet kalktı mı 2024? | Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin kıyafetlerini kapsayan yasa ile birlikte yeniden 'tek tip kıyafet' dönemine dönüleceği bildirildi.

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE ÜNİFORMA GİYECEK Mİ?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, okul müdürlüğünün belirlediği üniforma ile okula gidecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve ikinci dönem başında yapılacak öğretmenler kurulunda öğretmenlerin de görüşü alınarak, özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer verilmeden okul müdürlüğünce belirlenecek.

Belirlenen okul kıyafeti görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak ve 4 eğitim ve öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek.

Okul kıyafeti değiştirildiğinde, ara sınıflardaki öğrenciler bir üst öğrenim kademesine geçinceye kadar mevcut okul kıyafetlerini giymeye devam edebilecek.

Resmi Gazete kararları 6 Aralık 2024 Devamını Oku BUNU DA OKU

YENİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ DETAYLARI

Belirlenen okul kıyafeti, 1739 sayılı Kanun'da yer alan genel ve özel amaçlarla temel ilkeler doğrultusunda ekonomik, sade, kullanışlı, kolay temin edilebilir ve pedagojik esaslara uygun olacak.

Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrenciler ise özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyebilecek.

Özel gün, hafta ve kutlamalarda, ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafet aldırılamayacak.

Okul kıyafeti temin edilmesine yönelik, okul-aile birliklerince kıyafet satışı ve serbest rekabet şartlarını ihlal eden yaklaşım ve yönlendirmeler yapılamayacak.

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