e-YDS başvuru ekranı | 2024/12 e-YDS İngilizce ÖSYM başvuru ekranı

e-YDS başvuru ekranı | ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS'ye katılmak isteyen adaylar için başvuru süreci başladı. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na başvuru tarihleri, nasıl başvurulacağı ve detaylar adaylar tarafından arama motorunda sorgulanmaya devam ederken e-YDS 2024/12'ye dair ayrıntılara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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E-YDS BAŞVURU TARİHLERİ, SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 3-12 Aralık 2024 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 3 Aralık 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

2024 e-YDS NASIL BAŞVURULUR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen e-YDS her ay farklı dillerde (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca) ve sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de bulunan elektronik sınav merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

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2024 e-YDS KONTENJANLAR

Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara'da 4376, İstanbul'da 455, İzmir'de 120 ve Adana'da 316 olarak belirlenmiştir.

Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süreci sonlandırılacaktır.