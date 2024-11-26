Okullar tatil mi 26 Kasım? | Son dakika bugün okul var mı? Ankara, Samsun, Trabzon Bolu ortaokul, lise tatil mi?

Okullar tatil mi 26 Kasım? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe yapılan uyarıların ardından yurt genelinde kötü hava koşulları etkisini sürdürüyor. 26 Kasım Salı günü ülke genelinde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA BUGÜN OKUL VAR MI 26 KASIM?

26 Kasım Salı günü günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde kuvvetli rüzgar, yağış ve fırtına uyarısı yaptı. Özellikle İç ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı görülürken Karadeniz'de ise beklenen şiddetli yağışlara karşı vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgarın yanı sıra çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba zehirlenmesi gibi felaketlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Okulların 26 Kasım Salı günü bazı il ve ilçelerde tatil olacağına ilişkin açıklamalar yapıldı.

TOKAT OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı günü okullar tatil edilirken, engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin güncellenmesi ve yeniden değerlendirilmesi sonucunda; 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitimin yanı sıra Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinlisayılacaktır"denildi.

ÇANKIRI OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Çankırı'da yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde özel-resmî tüm kademe ve türdeki okullarda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

NİĞDE OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Niğde Valiliği tarafından yoğun kar yağışı, tipi ve muhtemel buzlanma nedeniyle, 26 Kasım Salı günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiği duyuruldu.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26.11.2024 Salı günü ilimiz genelinde tüm resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitim, öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Erzurum Valiliğince yapılan açıklamada, "İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım 2024 Salı günü; Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında, eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KASTAMONU OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Kastamonu'da 7 ilçede taşımalı eğitim okullarında, 7 ilçede ise tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Azdavay, Daday, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler ilçelerinde 26 Kasım Salı günü okullar tatil edildi.

Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Şenpazar ve Tosya ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Daha önce kent merkezinde de taşımalı eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.

KARAMAN OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Karaman'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde olumsuz hava koşulları ve don tehlikesi nedeniyle, 26.11.2024 Salı günü İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi/özel ve örgün ile yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

AKSARAY OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Aksaray'da olumsuz hava koşulları nedeniyle olan okullar 1 gün daha tatil edildi.

Aksaray Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Kasım Salı günü il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 (Bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

KIRŞEHİR OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Kırşehir'de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Kırşehir'de 2 gün önce başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle kentte bugün okullar tatil edilmişti. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle okullar tatil edildi. Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "26 Kasım 2024 Salı günü ilimiz genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

MALATYA OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Malatya'da yoğun kar, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 10 ilçede eğitim- öğretime 1 gün daha ara verildi. Malatya Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, etkili kar yağışı nedeniyle 10 ilçede eğitime ara verildiği belirtilerek şöyle denildi: "İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeni ile vatandaşlarımızın güvenliği için eğitim ve öğretim ile ilgili alınan karar gereği; Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgün ve yaygın resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edilecektir. Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde eğitim öğretime 26 Kasım Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, yukarıda eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli personel ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

YOZGAT OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Yozgat'ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim öğretime verilen kar tatili bir gün daha uzatıldı. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada meteorolojik verilere göre il genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle tedbirler alınırken aynı zamanda eğitim öğretime ara verildiği açıklandı. Ayrıca hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

ORDU OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Ordu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, 26 Kasım Salı günü gece saatlerine kadar devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları, bazı ilçelerde okulların tatil edilmesine sebep oldu. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada; 26 Kasım Salı günü, Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerinde bulunan okulların tamamında eğitim-öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Valilik açıklamasında Fatsa ilçesinin Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerinde bulunan okullar ile Ünye ilçesinin Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih, Tekkiraz ve Erenyurt mahallelerindeki okullarda da aynı (salı) gün eğitime bir günlük ara verileceği duyuruldu.

Valilikçe, resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında; okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kurslarında eğitim-öğretime ara verilecekken, bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. Yetkililer, kar yağışı ve buzlanmanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

BOLU OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Bolu'da 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu'da 2 gündür yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde 75 santimetreyi aştı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından okulların 1 daha tatil edildiği açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezi ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) 26 Kasım Salı günü eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

KAYSERİ OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Kayseri'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime verilen 1 günlük ara uzatılarak, okullar tatil edildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, ilimiz merkezi ve tüm ilçeler dahil olmak üzere 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime (özel eğitim kurumları ve kurslar da dahil) 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli personellerden engelli ve hamile olanlar idari izinli sayılacaktır" denildi.

GÜMÜŞHANE OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde okullar tatil edilirken, 3 dağ geçidine ağır tonajlı araçların girişine kısıtlama getirildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm okulların tatil edildiği belirtilirken, kent merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Öte yandan gece saatlerinde meydana gelmesi beklenen aşırı soğuma ve buzlanma nedeniyle yüksek dağ geçitlerinde aksama olabileceği değerlendirilerek Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Dağı Geçidi, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı Geçidi ve Gümüşhane-Erzincan arasındaki Ahmediye Geçidi istikametinde ağır tonajlı araçların bu gece saat 21.00'dan itibaren geçitleri kullanması yasaklandı.

Bahse konu araçların Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından yol güzergahlarında belirlenen uygun depolama alanlarında sabah saat 08.00'a kadar bekletileceği ifade edilirken, sürücülerin ve yolcuların ihtiyaçlarının AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.

BAYBURT OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Bayburt'ta olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime verilen kar tatili bir gün uzatıldı. Salı günü de okullar tatil olacak.

Konuya ilişkin Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle il merkezi ve ilçelerde 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari İzinli sayılacaktır" ifadeleri yer aldı.

SİVAS OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, "Sevgili öğrenciler bölgemizde etkisini sürdürecek olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde tüm okullarda 26.11.2024 Salı, bir gün daha eğitim ve öğretime ara veriyoruz " ifadelerine yer verdi.