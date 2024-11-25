25 Kasım ne günü? | 25 Kasım'da ne oldu, hangi gün kutlanır? - TARİHTE BUGÜN

Tarihte bugün 25 Kasım ne günü olduğu araştırılıyor. Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde, diktatör Rafael Trujillo'nun rejimine karşı çıkan Mirabal Kız Kardeşler'in trajik ölümünün anısına belirlenmiştir. Bu güne dair detayları ve 25 Kasım ne günü? 25 Kasım'da ne oldu, hangi gün kutlanır? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

25 KASIM NE GÜNÜ, NE OLDU?

25 Kasım, Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü olarak, dünya genelinde kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla anılmaktadır. Bu gün, 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde, diktatör Rafael Trujillo'nun rejimine karşı çıkan Mirabal Kız Kardeşler'in trajik ölümünün anısına belirlenmiştir. Mirabal Kız Kardeşler, Patria, Minerva ve María Teresa Mirabal, siyasi muhalefetle ilgileniyorlardı ve diktatörlük karşıtı faaliyetlere katıldıkları için 1960 yılında Trujillo'nun emriyle öldürülmüşlerdir.

Mirabal Kız Kardeşler'in Hikayesi

Mirabal Kız Kardeşler, Dominik Cumhuriyeti'nde Trujillo'nun otoriter yönetimine karşı cesur bir direniş gösterdiler. Kız kardeşler, "Las Mariposas" (Kelebekler) olarak biliniyorlardı ve bu isim, onlara hem güç hem de özgürlük mücadelesi simgesi olmuştur. 25 Kasım 1960'ta, Mirabal Kız Kardeşler, hükümet tarafından öldürülmek için tuzağa düşürülüp, arabalarında öldürülmüşlerdir. Cesetleri daha sonra bir uçurumdan yuvarlanarak bir kaza gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Ancak, bu suikastlar halkın öfkesine yol açmış ve Mirabal Kız Kardeşler'in ölümü, Dominik Cumhuriyeti'ndeki diktatörlük karşıtı mücadelenin simgesi haline gelmiştir.

Uluslararası Anma Günü

Mirabal Kız Kardeşler'in ölümünden sonra, özellikle Latin Amerika'da, kadına yönelik şiddetin ve kadın haklarının ihlallerinin önlenmesine yönelik çeşitli hareketler doğmuştur. Ancak, bu olayın uluslararası bir anma günü olarak kabul edilmesi daha sonra gerçekleşmiştir.

1999 yılında, Birleşmiş Milletler (BM), kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla 25 Kasım'ı Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü olarak kabul etti. BM, bu günün, Mirabal Kız Kardeşler'in ölümünün anısına ve dünyada kadınlara karşı şiddeti sona erdirmek için farkındalık oluşturmak amacıyla belirlenmesini önerdi.

Amaç ve Farkındalık

25 Kasım, tüm dünyada kadına yönelik şiddeti durdurmak için farkındalık yaratmaya yönelik etkinliklerin düzenlendiği bir gündür. Kadınlar, bu günde, hem geçmişteki trajik olayları anarken hem de günümüzde hala süregelen kadına yönelik şiddet, cinsiyet ayrımcılığı, cinsel saldırılar ve diğer insan hakları ihlalleri konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışırlar. Bu günün, toplumsal cinsiyet eşitliği sağlama, kadınları güçlendirme ve şiddetle mücadele için küresel bir çağrı olarak kabul edilmesi çok önemlidir.

25 Kasım ve Global Hareketler

Her yıl 25 Kasım, dünya genelinde kadın hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları, devletler ve bireyler tarafından anılmaktadır. Ayrıca, bu gün, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İçin 16 Günlük Aktivizm" kampanyasının başlangıcıdır. Bu kampanya, 25 Kasım ile 10 Aralık (Dünya İnsan Hakları Günü) arasında yapılan etkinlikleri kapsar.

Kadına yönelik şiddetle mücadele hala dünyanın birçok yerinde önemli bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Bu sebeple 25 Kasım, bir anma günü olmanın ötesinde, aktif bir mücadele için de bir dönüm noktasıdır.