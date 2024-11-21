DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI 2024-2025 | Doğal gaz yardımı kimlere verilir, ne kadar? Nasıl başvurulur?

Havaların soğumasıyla birlikte doğal gaz kullanımı da artış gösterdi. Bu yıl doğal gaz yardımı kapsamında 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapılacak. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır? Doğal gaz yardımı kimlere verilir, ne kadar? Merak edilenleri sizler için derledik.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri başvurularını e-Devlet üzerinde Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından gerçekleştirebiliyor. Başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca titizlikle inceleniyor, verilen onayın ardından ödemeler yapılıyor.

DOĞAL GAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

2024-2025 DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğal Gaz Tüketim Desteği aylık 188 TL- 438 TL arasında olup ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplanıyor.

Bakan Göktaş açıklamasında şunları kaydetti:

"Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemeler başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız. Böylece bu yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme yapmış olacağız. Destekten yararlanacak olan vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek."

KİMLER DOĞAL GAZ YARDIMI ALABİLİR?

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.