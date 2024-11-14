Tavuklu patates sarma tarifi | Tavuklu patates sarma nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı, püf noktaları

Tavuklu patates sarma tarifi | Lezzetiyle damak çatlatan, şık sunumuyla görenleri kendisine hayran bırakan tavuklu patates sarma, son zamanların en popüler yemekleri arasında yerini aldı. Lokum gibi pişmiş tavukların üzerine sarılmış çıtır çıtır patatesle hem lezzetli hem sağlıklı bu tarifi evinde denemek isteyenler için tavuklu patates sarma tarifi, malzemeleri, yapılışı, püf noktalarını derledik.

TAVUKLU PATATES SARMA TARİFİ

Tavuklu patates sarma malzemeleri

4 adet patates (rendelenmiş, suyu sıkılmış)

2 adet yumurta

1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 demet maydanoz

750 gram tavuk göğsü (kuşbaşı doğranmış)

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

1 adet kapya biber (doğranmış)

2 adet yeşil köy biberi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı pul biber

1 çay bardağı su

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (üzeri için)

Tavuklu patates sarma yapılışı

Rendelenmiş ve suyu sıkılmış çiğ patatesleri bir kaseye koyun ve üzerine yumurtayı ekleyin.

Kaşar, tuz, karabiber, maydanoz ekleyip yoğurun.

Fırın tepsisine harcı yayın ve 185 derece fırında 30 dakika pişirin.

Ocakta, orta ateşte soğanları kavurun.

Ardından kuşbaşı kesilmiş tavuğu ekleyin. Biberleri, salça ve baharatları ekleyip karıştırın. Suyunu da ekleyip pişmeye bırakın.

Fırınlamış olduğunuz patates harcını oda sıcaklığında bekletin. Beklemiş olan patates harcını tekrar fırın tepsisine açın ve üzerine tavuk harcını yayın.

Rulo haline getirin.

Rulo patatesin üzerine kaşar peyniri serpiştirip üzeri kızarana dek 10 dakika fırınlayın. Fırından çıkardığınız patates rulonun ilk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyip maydanoz serpiştirin ve sıcak olarak servis edin.