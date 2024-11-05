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LGS tarihi belli oldu SON DAKİKA | 2025 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için tarih verildi. Binlerce öğrenci ve velinin beklediği haber, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla açıklandı. Bu kapsamda, LGS 15 Haziran 2025'te yapılacak. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 10:10
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LGS tarihi belli oldu SON DAKİKA | 2025 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

LGS tarihi belli oldu SON DAKİKA | Liselere Geçiş Sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine uygulanan LGS sınavı için tarih verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınav, geçen yıl ile aynı uygulamaya sahip olacak. Ayrıca tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak. Peki 2025 LGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

2025 LGS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu.

Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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