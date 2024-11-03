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İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 3 KASIM 2024🚗 İstanbul Avrasya Maratonu trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri?

3 Kasım Pazar günü Avrasya Maratonu dolayısıyla İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak. İstanbul Valiliği trafiğe kapalı yollar listesi ile alternatif güzergahları paylaştı. Vatandaşlar yola çıkmadan önce İstanbul 3 Kasım'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri? sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 3 Kasım İstanbul kapalı yollar listesi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 12:10
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İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 3 KASIM 2024🚗 İstanbul Avrasya Maratonu trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri?

İSTANBUL TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 3 KASIM 2024 | İstanbul Valiliği 3 Kasım Pazar günü trafiğe kapalı olacak yollar ile ilgili bildirge yayınladı. Buna göre, ilçelere göre bazı güzergahlara ulaşım sağlanamayacak. Vatandaşlar ise alternatif güzergahlar için araştırmalara başladı. İstanbul 3 Kasım'da trafiğe kapalı yollar, alternatif güzergahlar hangileri? İşte detaylar...

İSTANBUL AVRASYA MARATONU TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 3 KASIM 2024

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 46. İstanbul Maratonu dolayısıyla kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 14.00'e kadar çift yönlü trafiğe kapalı kalacak. Yarış güzergahındaki diğer noktalar olan Barbaros Bulvarı, Kabataş, Galata Köprüsü, Sirkeci Sahil Yolu, Avrasya Tüneli, Ayasofya Meydanı ve bu yollara bağlı tüm yollar ise saat 15.30'da araç trafiğine açılacak. Yarış süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri kullanılabilecek.

Açıklamada, saat 03.00 itibariyle kapanacak yollar, "1- Güney Zincirlikuyu Ayrımı, 2- Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, 3- Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası, 4- Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım, 5- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım, 6- Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım, 7- Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım, 8- Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım, 9- Mahiriz Caddesi Altunizade Köprü Üzeri D 100 Kuzey Yola Katılım, 10- Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kuzeye Katılım, 11- Tophanelioğlu Caddesi D-100 Kuzeye Katılım, Tünel Girişi, 12- Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokaktan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü İstikametine Katılım kapatılacaktır" denildi.

Alternatif yolların ise, "1- Güney O-1 Karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Gelen Akım Tamamen Kesilerek Büyükdere-Balmumcu/Levent Sarıyer Ayrımına yönlendirilecektir. 2- Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca Bağlantı Yoluna verilecektir. 3- Çamlıca Gişelerden Gelen Akım Ünalan Ataşehir Çamlıca İstikametine verilecektir. 4- Yıldız Posta ve Esentepe İstikametine Mecburi Yön verilecektir. 5- Beşiktaş İstikametine Mecburi Yön verilecektir. 6- Fulya'dan Gelen Akım Sarıyer İstikametine Mecburi Yön verilecektir. 7- Sarıyer İstikametine Mecburi Yön verilecek" olduğu belirtildi.

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