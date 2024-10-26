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PAZARTESİ TATİL Mİ? | 28 Ekim 2024 tatil mi? Okul var mı? Bankalar, devlet daireleri açık mı?

Cumhuriyetin 101. yılı için geri sayım başladı. 29 Ekim her sene olduğu gibi 2024 yılında da tüm yurtta coşku içinde, törenlerle kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sebebiyle, bayramdan bir gün öncesinin tatil ilan edilip edilmediği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Pazartesi tatil mi? 28 Ekim 2024 tatil mi? Okul var mı? Bankalar, devlet daireleri açık mı? Merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 10:50
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PAZARTESİ TATİL Mİ? | 28 Ekim 2024 tatil mi? Okul var mı? Bankalar, devlet daireleri açık mı?

PAZARTESİ TATİL Mİ? | Cumhuriyet'imizin 101. yılı kutlamaları için tüm yurtta heyecanlı bekleyiş başladı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetin ifade edildiği törenlerde, milli duyguları doyasıya yaşamak adına resmi tatil ilan ediliyor. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu, halk iradesinin üstün kılındığı bu değerli mirasa dikkat çekilen bayramın bir gün öncesinde de tatil olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Pazartesi tatil mi? 28 Ekim 2024 tatil mi? Okul var mı? Bankalar, devlet daireleri açık mı? İşte detaylar...

28 EKİM PAZARTESİ 2024 TATİL Mİ?

Bir asırdır varlığını sürdüren Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yaşı, 29 Ekim Salı günü kutlanacak. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlık sebebiyle her yıl 28 Ekim tarihi de yarım gün tatil ilan edilir. Bu kapsamda, 28 Ekim Pazartesi günü yarım gün tatildir.

28 EKİM PAZARTESİ OKUL VAR MI?

28 Ekim Pazartesi günü okullar yarım gün açık olacak. Öğrenci ve öğretmenler, diğer günlerde işledikleri ders saatinin yarısı kadar ders yapacak. Ardından Cumhuriyet Bayramı tatili resmen başlayacak.

28 EKİM PAZARTESİ BANKALAR, DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?

28 Ekim Pazartesi günü bankalar, devlet daireleri, hastaneler, noterler, vergi daireleri, adliyeler gibi kamu kurum ve kuruluşları, yarım gün boyunca hizmet verecek. Saat 12.00'ye kadar açık olması beklenen devlet dairelerinde, 28 Ekim günü saat 12.00'den itibaren mesai sona erecek. Bir sonraki mesai ise 30 Ekim Çarşamba sabahı başlayacak.

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