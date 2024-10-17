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Sivas'ta okullar tatil mi? Hangi illerde okul tatil edildi? 17 - 18 Ekim okul var mı?

Sivas'ta 10 dakika arayla meydana gelen 4.7, 3.3, 3.1 ve 4.1 şiddetindeki depremlerin ardından okullar tatil edildi. Sivas Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden yapılan kamuoyu açıklamasında, deprem nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiği kaydedilirken arama motorlarında sorgulanan 'Sivas'ta okullar tatil mi? Hangi illerde okul tatil edildi? 17 - 18 Ekim okul var mı?' sorularının cevabını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 13:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024 Perşembe 14:10
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Sivas'ta okullar tatil mi? Hangi illerde okul tatil edildi? 17 - 18 Ekim okul var mı?

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ? | Sivas'ta öğle saatlerinde art arda meydana gelen depremler vatandaşları korkuttu. Önceki gün Malatya'da yaşanan 6.0 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bir korkutan deprem haberi de Sivas'tan geldi. AFAD'ın resmi internet sitesinde 10 dakika içinde büyüklüğü 4'ün üzerinde olan iki ve 3'ün üzerinde olan iki deprem kaydedilirken Sivas Valiliği, okulların tatil ilan edildiğini açıkladı. Peki Sivas'ta okullar tatil mi? Hangi illerde okul tatil edildi? 17 - 18 Ekim okul var mı?

HANGİ İLLERDE OKUL TATİL EDİLDİ?

17 Ekim Salı günü yaşanan 6.0 şiddetindeki Malatya merkezli depremin ardından Malatya, Batman, Adıyaman, Elazığ ve Şanlıurfa'da, okullar tatil edildi. 17 Ekim'de ise Sivas merkezli depremler nedeniyle Sivas'ta okullar tatil oldu. Diğer illerde ise okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

17 - 18 EKİM OKUL VAR MI?

17 Ekim'de tatil olan iller: Malatya, Batman, Adıyaman, Elazığ, Şanlıurfa, Sivas.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile okulların tatil edildiğini duyurdu. Şimşek, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17.10.2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim-öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

18 Ekim Cuma günü okullarda eğitim-öğretime devam edilecek.

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