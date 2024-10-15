  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Haberler

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURU EKRANI | Aile Bakanlığı 2 bin 390 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kendi bünyesinde istihdam edilecek 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ilanda, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılacak personel arandığı kaydedildi. Aile Bakanlığı'nın personel ilanına başvurmak isteyen vatandaşlar için 'Aile Bakanlığı 2 bin 390 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları nedir? Kimler başvurabilir?' sorularının cevabını ve 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru ekranı'nı haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 11:10 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 11:20
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURU EKRANI | Aile Bakanlığı 2 bin 390 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURU | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, bünyesine katacağı 2 bin 390 sözleşmeli personel ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' kapsamında, 2 bin 390 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme gerçekleştirecek. Peki Aile Bakanlığı 2 bin 390 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları nedir? Kimler başvurabilir? İşte detaylar...

AİLE BAKANLIĞI 2 BİN 390 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme gerçekleştirecek. Başvurular 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

AİLE BAKANLIĞI 2 BİN 390 PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

Adaylar, başvurularını 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.

AİLE BAKANLIĞI 2 BİN 390 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AİLE BAKANLIĞI 2 BİN 390 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

AİLE BAKANLIĞI 2 BİN 390 PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI İÇİN TIKLAYIN

G.Saray'ın eski aşkı yeniden gündemde! Beşiktaş da peşinde
Icardi'nin menajeri: İtalya'ya dönmesi...
DİĞER
Ahmet Çakar'dan A Milli Takım'a eleştiri: Amatör takımın yiyeceği gol | "İzlanda'ya futbol dersi verdik"
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar
Osimhen sahalara dönüyor! İşte o tarih
En-Nesyri'ye şaşırtan talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi'nin menajeri: İtalya'ya dönmesi... Icardi'nin menajeri: İtalya'ya dönmesi... 10:56
Osimhen sahalara dönüyor! İşte o tarih Osimhen sahalara dönüyor! İşte o tarih 10:51
En-Nesyri'ye şaşırtan talip! En-Nesyri'ye şaşırtan talip! 10:19
"Soğuk hava bize vız gelir!" "Soğuk hava bize vız gelir!" 09:32
Bugün hangi maçlar var?⚽ 15 Ekim Salı Bugün hangi maçlar var?⚽ 15 Ekim Salı 08:22
UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... 01:45
Daha Eski
UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... UEFA duyurdu! Kerem Aktürkoğlu'nun golü... 01:45
Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu Galatasaray'dan 30 isimli kaleci listesi! 4 kişilik ekip kuruldu 01:37
Bizim Çocuklar İzlanda'da fırtına gibi esti! Bizim Çocuklar İzlanda'da fırtına gibi esti! 01:30
Montella: Türk yüreğiyle oynadılar! Montella: Türk yüreğiyle oynadılar! 01:30
UEFA'dan İzlanda zaferi sonrası Türkiye paylaşımı! UEFA'dan İzlanda zaferi sonrası Türkiye paylaşımı! 01:30
Bizim Çocuklar liderliğini korudu! İşte gruptaki puan durumu Bizim Çocuklar liderliğini korudu! İşte gruptaki puan durumu 01:30