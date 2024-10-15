AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURU EKRANI | Aile Bakanlığı 2 bin 390 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURU | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, bünyesine katacağı 2 bin 390 sözleşmeli personel ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' kapsamında, 2 bin 390 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme gerçekleştirecek. Peki Aile Bakanlığı 2 bin 390 personel alımı başvuru tarihleri ve şartları nedir? Kimler başvurabilir? İşte detaylar...

AİLE BAKANLIĞI 2 BİN 390 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2 bin 390 sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme gerçekleştirecek. Başvurular 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

AİLE BAKANLIĞI 2 BİN 390 PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

Adaylar, başvurularını 15- 30 Ekim 2024 tarihleri arasında son gün saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler.

AİLE BAKANLIĞI 2 BİN 390 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AİLE BAKANLIĞI 2 BİN 390 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

AİLE BAKANLIĞI 2 BİN 390 PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI İÇİN TIKLAYIN