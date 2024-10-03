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ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI SON DAKİKA | 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Üç aylık enflasyon farkı ile zam hesaplama

Memurların her 6 ayda bir alacakları zam oranını belirleyen enflasyon farkı netleşiyor. TÜİK'in Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasının ardından iki aylık enflasyon farkı belli oldu. Temmuz ayında yüzde 19,31 zam alan memurların en çok merak ettiği '2025 Ocak zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Memurlar yeni yılda yüzde kaç zam alacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2024 Perşembe 10:40
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ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI SON DAKİKA | 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? Üç aylık enflasyon farkı ile zam hesaplama

MEMUR ENFLASYON FARKI SON DAKİKA | Memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında yüzde 19,31 oranında zam almasının ardından gözler yeni yıl maaşlarına çevrildi. 6 ayda bir aldıkları zammın oranı enflasyon farkına göre belirlenen memur ve emekliler, TÜİK'in açıkladığı verileri merakla takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayının enflasyonunu aylık yüzde 2,97; yıllık ise yüzde 49,38 olarak açıkladı. Peki üç aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 Ocak zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Memurlar yeni yılda yüzde kaç zam alacak? İşte detaylar...

ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren yılın dokuzuncu enflasyon verisi açıklandı. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu. Ancak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak.

2025 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası, 2024 enflasyonunu yüzde 38 olarak öngörürken, tahmin aralığının üst bandını yüzde 42 olarak belirledi. Eğer 2024 enflasyonu yüzde 38 olursa ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 10.64 olarak gerçekleşecek. Yüzde 42'lik bir orana ulaşılması halinde ise 6 aylık TÜFE yüzde 13.84'ü bulacak. Memurların Ocak zammı ilk tahmine göre enflasyon farkıyla 6.62'ye, ikincisine göre yüzde 9.70'e ulaşacak.

MEMURLAR YENİ YILDA YÜZDE KAÇ ZAM ALACAK?

Merkez Bankası'nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 43,31 olarak yer aldı. Bu tahmine göre 2024'in ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 14,89 seviyesine çıkarken, memurlar ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4,45 enflasyon farkıyla yüzde 10,71'i bulacak.

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