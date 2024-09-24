UEFA'dan flaş itiraf! "Penaltı kararı verilmeliydi"

5 Temmuz 2024'te İspanya ile Almanya arasında oynanan EURO 2024 Çeyrek Final karşılaşması, çoğu futbolsever tarafından "Erken Final" olarak değerlendirildi. Mücadelede normal sürenin sonunda, 51. dakikada Dani Olmo'nun golü ve 89. dakikada Florian Wirtz'in golü ile, uzatmalara gidildi. Uzatmaların 107. dakikasında Almanya, tehlikeli bir atağa çıktı fakat Jamal Musiala'nın şutu ceza sahası içerisinde bulunan İspanya Milli Takımı'nın yıldız savunma oyuncusu Marc Cucurella'nın eline çarptı. Almanya, turnuvanın kaderini etkileyecek olan bu durum için penaltı talebinde bulundu ancak saha hakemi Anthony Taylor ve VAR hakemi Stuart Atwell bu konuda nihai bir karar vererek tepkileri üzerine çekti: penaltı yok.

Maçın devamında İspanya, 119. dakikada Mikel Merino'nun kafa vuruşuyla galip gelerek yarı finale yükseldi ve dördüncü Avrupa Kupası şampiyonluğuna doğru bir adım daha attı. Cucurella, Alman topraklarında oynadığı sonraki maçlarında Alman taraftarlar tarafından yuhalandı.

İspanya'nın şampiyonluğunu ilan etmesinin üzerinden iki aydan fazla bir süre geçmişti ki UEFA Hakem Komitesi, uluslararası hakemlere penaltıyla sonuçlanması gereken pozisyonlar konusunda bir belge iletti. Bu belge, verilen kararları milli takım ve kulüp düzeyinde daha stabil hale getirmeyi amaçlıyordu ve verilen örneklerde geçmiş turnuvalardan örnekler barındırıyordu.

İspanyol haber sitesi Relevo'nun açıkladığı belgeye UEFA'nın skandal itirafı damga vurdu: Marc Cucurella'ya eli şutu engellemesinin ardından maksimum cezayı vermeyen saha hakemi ve VAR hakemi suçlu bulundu. Alman takımının iddia ettiği gibi; pozisyon mutlak penaltı kararı verilmesi gereken bir pozisyondu.

Belgede bu durum şu şekilde açıklandı:

"En son UEFA kuralları uyarınca, kaleye yapılan şutu durduran topa elle temas daha ağır bir şekilde cezalandırılmalı ve çoğu durumda, defans oyuncusunun kolu vücuduna sabit veya yakın olmadığı sürece, penaltı vuruşu verilmelidir. Marc Cucurella'nın durumundaki bir defans oyuncusu, vücudundan uzak pozisyonda bulunan kolu ile kaleye giden şutu durdurduğu için bu pozisyonda cezalandırma almalıydı ve Almanya Milli Takımı lehine penaltı kararı verilmesi gerekirdi."

Tabii ki maçın ardından UEFA üst düzey yöneticileri Cucurella için "herhangi bir yaptırım gerekmediğine" kanaat getiriyorlar.