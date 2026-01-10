Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Portekiz basınından A BOLA'nın haberine göre; Rafa Silva, Benfica'nın ocak ayı planları arasında yer alıyor. Portekiz temsilcisinin öncelikli hedefinin bonservissiz transfer olduğu aktarıldı. Ancak Rafa'nın kontratını feshedememesinin sürecin seyrini değiştirdiği belirtildi. Benfica'nın Beşiktaş'ın taleplerini karşılamak adına Rafa için sınırlı bir bedel ödemek zorunda kalabileceği ihtimalinin gündeme geldiği vurgulandı.