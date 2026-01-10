CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi!

Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi!

Beşiktaş'ta Rafa Silva, Benfica’nın transfer gündeminde yer almaya devam ediyor. Portekiz ekibi bonservissiz transfer hedefiyle yola çıkarken, fesih engeli nedeniyle siyah-beyazlılara sınırlı bir bedel ödeme ihtimalini değerlendiriyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 10:35
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Rafa Silva bilmecesi!

Portekiz basınından A BOLA'nın haberine göre; Rafa Silva, Benfica'nın ocak ayı planları arasında yer alıyor. Portekiz temsilcisinin öncelikli hedefinin bonservissiz transfer olduğu aktarıldı. Ancak Rafa'nın kontratını feshedememesinin sürecin seyrini değiştirdiği belirtildi. Benfica'nın Beşiktaş'ın taleplerini karşılamak adına Rafa için sınırlı bir bedel ödemek zorunda kalabileceği ihtimalinin gündeme geldiği vurgulandı.

F.Bahçe'de ayrılık! Satın alma opsiyonlu...
Milan Nkunku için F.Bahçe'den servet istedi!
DİĞER
Murat Özbostan'dan Galatasaray-Fenerbahçe finali için olay yorum! "Sezonun kalanının fotoğrafını çeker"
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusundan SDG'ye operasyon: Şeyh Maksud Mahallesi'nde kontrolü sağladı
F.Bahçe'den Kasımpaşa'ya bir transfer daha!
G.Saray Singo'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Matador orta saha! G.Saray'a Matador orta saha! 10:19
Adana Demirspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Adana Demirspor-Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? 10:13
F.Bahçe'de ayrılık! Satın alma opsiyonlu... F.Bahçe'de ayrılık! Satın alma opsiyonlu... 10:05
Serik Belediyespor-İstanbulspor maçı detayları! Serik Belediyespor-İstanbulspor maçı detayları! 10:03
G.Saray Singo'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi G.Saray Singo'ya kavuşuyor! İşte dönüş tarihi 09:53
F.Bahçe'den Kasımpaşa'ya bir transfer daha! F.Bahçe'den Kasımpaşa'ya bir transfer daha! 09:14
Daha Eski
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu R. Madrid'den Arda Güler paylaşımı! Gündem oldu 01:08
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:55
6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 6 gollü maçta Frankfurt ile Dortmund yenişemedi! 00:54
Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? Tedesco'dan Guendouzi açıklaması: Finalde oynayacak mı? 00:44
Milan Nkunku için F.Bahçe'den servet istedi! Milan Nkunku için F.Bahçe'den servet istedi! 00:44