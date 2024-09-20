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Haberler Haberler

KPSS Ön Lisans 60, 61, 62, 63, 64, 65 puanla atama olur mu? 2024 KPSS Ön Lisans en düşük kaç puanla atanılır?

KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava katılım sağlayan adaylarda atama heyecanı başladı. Memur olmak isteyen binlerce adayın başvurduğu sınavda 60, 61, 62, 63, 64, 65 puan alanlar, atamalarının yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki 2024 KPSS Ön Lisans en düşük kaç puanla atanılır? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2024 Cuma 10:30
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KPSS Ön Lisans 60, 61, 62, 63, 64, 65 puanla atama olur mu? 2024 KPSS Ön Lisans en düşük kaç puanla atanılır?

KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI 2024 | 1 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavının sonuçları, 20 Eylül itibarıyla erişime açıldı. Sınava katılan ve memur olmayı hedefleyen binlerce ön lisans mezunu, atama puanları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki KPSS Ön Lisans 60, 61, 62, 63, 64, 65 puanla atama olur mu? 2024 KPSS Ön Lisans en düşük kaç puanla atanılır? İşte merak edilenler...

2024 KPSS ÖN LİSANS EN DÜŞÜK KAÇ PUANLA ATANILIR? BARAJ PUANI KAÇ?

KPSS ön lisans sınavında baraj puanı bulunmamakla birlikte başvurulan kurumlar, taban puanlar belirleyip bu puanlara göre alım gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yılların atama puanları ile hangi bölümlerin kaç puanla aldığını aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

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2024 KPSS ÖN LİSANS 60, 61, 62, 63, 64, 65 PUANLA ATAMA OLUR MU?

Geçen sene ÖSYM tarafından açıklanan taban ve tavan puanlar dikkate alındığında, en düşük atama puanı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne yapılan tekniker alımında görülmektedir. Atama, 59,66503 puanla gerçekleştirilmiştir.

KPSS memur atamaları, kurumların ilanlarında belirtilen puan şartı dahilinde yapılıyor. Kimi kurumlarda 50, kimi kurumlarda 60, 70 puan şartı aranıyor.

Birçok belediye 50-55 KPSS taban puanı ile memur alımı gerçekleştiriyor.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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