Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Narin Güran için taziye mesajları

Önde gelen spor kulüplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, haftalar sonra cansız bedenine ulaşılan kayıp Narin Güran için taziye mesajları yayımladı.

Söylenilecek çok söz var ama bütün sözlerin bittiği yerdeyiz! Narin'imizi kaybettik, içimiz yanıyor!#Narin pic.twitter.com/eBMZKITOVs — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 8, 2024

Hiçbir cümle bu acıyı tarif edemez. Tek temennimiz vicdanlarından yoksun, Narin'i hayattan koparan canilerin en ağır şekilde cezalandırılmasıdır. pic.twitter.com/KJtegbHF7G — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 8, 2024

Hayatının baharını göremeden vicdansız eller seni aramızdan ayırdı. Narin bir çiçektin, artık yoksun. Bu topraklardan seni canice koparanların bir an önce tespit edilip en ağır cezayı alması tek temennimizdir. #Narin pic.twitter.com/fmb5zIvSAt — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 8, 2024