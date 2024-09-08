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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Narin Güran için taziye mesajları

Spor kulüpleri, Diyarbakır'da kaybolan ve 21 Ağustos'tan bu yana aranan Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşılması sonrası, 8 yaşındaki Narin için taziye mesajları yayımladı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 14:28 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 14:38
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan Narin Güran için taziye mesajları

Önde gelen spor kulüplerinden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, haftalar sonra cansız bedenine ulaşılan kayıp Narin Güran için taziye mesajları yayımladı.

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