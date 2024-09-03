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İŞKUR TCDD PERSONEL ALIMI 2024 | TCDD 109 işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

TCDD 109 işçi alımı yapacağını duyurdu. Söz konusu ilan Resmi Gazete'de yayımlanırken personeller 2 farklı kategoride değerlendirilecek. Peki, TCDD 109 işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? Bilmeniz gereken tüm detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 15:26
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İŞKUR TCDD PERSONEL ALIMI 2024 | TCDD 109 işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir?

TCDD farklı şehirlerde görevlendirilmek üzere 109 personel alımı yapacağını bildirdi. KPSS şartı gözetilerek yapılacak olan görevlendirmeler İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. TCDD 109 işçi alımı başvurusu ne zaman, şartları nelerdir? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde...

TCDD 109 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?

TCDD 109 işçi alımı yapacak. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 84 tren teşkil ve 25 istasyon operasyon işçisi alınacak.

İllere göre iş gücü talepleri KPSS şartı gözetilerek bugünden itibaren 6 Eylül'e kadar Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.

Aranan şartlar, evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ile yeri gibi bilgiler TCDD'nin internet sitesinden (https://www.tcdd.gov.tr/) ilan edilecek.

Başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede isimleri yer alan adayların bildirilecek tarihlerde evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

Başvuruda bulunacak adayların 31 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Toplam 109 işçi, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Kocaeli, Eskişehir, Kırıkkale, Karabük, Zonguldak, Kayseri, İzmir, Manisa, Uşak, Aydın, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Hatay, Konya, Kütahya, Isparta ve Afyonkarahisar'da görevlendirilecek.

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