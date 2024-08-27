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2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ | Yeni yılda (2025) resmi tatil tarihleri ve günleri neler?

Resmi tatil günleri vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Her yıl resmi tatil günleri ile yıllık izinlerini birleştirme planları yapanlar tatil araştırmaları yapıyor. 2024'ün bitişine az bir süre kala şimdiden yeni yıldaki tatil tarihleri sorgulanmaya başladı. Peki Yeni yılda (2025) resmi tatil tarihleri ve günleri neler? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 11:39 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 11:40
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2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ | Yeni yılda (2025) resmi tatil tarihleri ve günleri neler?

Yıl sonuna doğru ilerlerken, 2025 resmi tatil tarihleri neler? sorusunun cevabı da merak ediliyor. Hem iş hem de sosyal hayatıyla ilgili planlamaları şimdiden yapmak isteyenler için 2025 resmi tatil takvimi habermizde...

2025 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi –

Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba

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