2025 RESMİ TATİL TAKVİMİ | Yeni yılda (2025) resmi tatil tarihleri ve günleri neler?

Yıl sonuna doğru ilerlerken, 2025 resmi tatil tarihleri neler? sorusunun cevabı da merak ediliyor. Hem iş hem de sosyal hayatıyla ilgili planlamaları şimdiden yapmak isteyenler için 2025 resmi tatil takvimi habermizde...
2025 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife (Öğleden sonra): 29 Mart 2025 Cumartesi –
Ramazan Bayramı 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife (Öğleden sonra): 5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı: 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba