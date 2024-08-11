YÖKDİL CEVAP ANAHTARI 2024 | ÖSYM YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 CEVAP ANAHTARI 2024 | ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL her yıl iki kez düzenleniyor. Binlerce adayım katılım sağladığı sınavın bu yıl ikincisi 11 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınav sonrası soru kitapçığı ve cevap anahtarı merak ediliyor. Adaylar tahmini puanlarını hesaplamak istiyorlar. Peki, ÖSYM YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YÖKDİL/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

11 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL/2'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Soru kitapçığının gün içerisinde erişime açılmas bekleniyor. ÖSYM tarafından erişime açıldığında güncel linki ve bilgileri haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.