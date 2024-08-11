Haberler Haberler

YÖKDİL CEVAP ANAHTARI 2024 | ÖSYM YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 sınavı 11 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildi. Akademik kariyer yapmak isteyen adaylar geçerli puanı almak için sınava katılım sağladı. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav için cevap anahtarı araştırılıyor. YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları merak edilirken detayları sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 15:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YÖKDİL CEVAP ANAHTARI 2024 | ÖSYM YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL/2 CEVAP ANAHTARI 2024 | ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL her yıl iki kez düzenleniyor. Binlerce adayım katılım sağladığı sınavın bu yıl ikincisi 11 Ağustos Pazar günü yapıldı. Sınav sonrası soru kitapçığı ve cevap anahtarı merak ediliyor. Adaylar tahmini puanlarını hesaplamak istiyorlar. Peki, ÖSYM YÖKDİL/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

YÖKDİL/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

11 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen YÖKDİL/2'nin soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Soru kitapçığının gün içerisinde erişime açılmas bekleniyor. ÖSYM tarafından erişime açıldığında güncel linki ve bilgileri haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

F.Bahçe transferde büyük oynuyor!
F.Bahçe'de Fred sevinci!
DİĞER
Şimdi tahta sandalyeler ile geçimini sağlıyor...Hababam Sınıfı'nın romantik kıvırcığı Talip Güran’ı son hali ile tanımak imkansız!
CHP'nin para kulelerinde iddianame tamam! Başsavcılıktan 'İl binası Hazine'ye devredilsin'' talebi: Kaftancıoğlu ve 21 şüpheliye ceza yolda
Chiesa'nın menajerinden flaş Beşiktaş açıklaması!
Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Lille mesaisi başladı! F.Bahçe'de Lille mesaisi başladı! 14:32
Başakşehir - Iberia Tiflis maçının hakemi açıklandı! Başakşehir - Iberia Tiflis maçının hakemi açıklandı! 14:30
İşte Rapid Wien - Trabzonspor maçının hakemi! İşte Rapid Wien - Trabzonspor maçının hakemi! 14:27
F.Bahçe - Lille maçının hakemi açıklandı! F.Bahçe - Lille maçının hakemi açıklandı! 14:22
F.Bahçe'de Fred sevinci! F.Bahçe'de Fred sevinci! 14:17
Yusuf Yazıcı adım adım G.Saray'a! Yusuf Yazıcı adım adım G.Saray'a! 14:09
Daha Eski
Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında... Mourinho'dan sürpriz karar! Lille maçında... 13:53
Samsunspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! Samsunspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! 13:52
Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! Trabzonspor maçının VAR'ı belli oldu! 12:32
Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! Beşiktaş maçının VAR'ı açıklandı! 12:19
G.Saray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi G.Saray resmi teklif yapmıştı! Beşiktaş devreye girdi 12:00
Szymanski F.Bahçe'ye veda ediyor! Szymanski F.Bahçe'ye veda ediyor! 11:40