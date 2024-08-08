TÜBİTAK 2024 PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | TÜBİTAK 38 personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir?

TÜBİTAK Resmi Gazete'de yayımladığı ilana göre 38 personel alımı yapacak. Gemi insanı alımı için başvurular 12 Ağustos'a, diğer başvurular 27 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Peki, TÜBİTAK 38 personel alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır, şartları nelerdir? Merak edilenleri sizler için derledik.

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilme üzere, deniz ulaştırma ve işletme teknikeri-vardiya zabiti, kamarot, gemi yağcısı, araştırmacı ile AR-GE proje teknisyeni 38 personel istihdam edilecek.

Söz konusu personel, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ve Ulusal Metroloji Enstitüsünde (UME) görevlendirilecek.

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Alıma ilişkin koşul ve süreçler, Kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yayımlanacak.

Gemi insanı alımı için başvurular 12 Ağustos'a, diğer başvurular 27 Ağustos'a kadar yapılabilecek.