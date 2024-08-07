AÖF YAZ OKULU SINAV TARİHLERİ 2024 | AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ayın kaçında yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları için bekleyiş sürüyor. Öğrenciler kayıt oldukları derslerden başarıyla geçmek isterlerken bir yandan da sınav takvimini araştırıyor. Peki, AÖF yaz okulu sınavları ne zaman ayın kaçında yapılacak? Detaylar haberimizde...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim Sistemi'nin yaz okulu sınavı 17 Ağustos'ta yapılacak.

Sınavlar Türkiye'de ve K.K.T.C. Lefkoşa'da sabah saat 09.30'da, öğlenden sonra ise saat 14.00' te yapılmaktadır.

Sınavın yapıldığı Cumartesi ve Pazar günlerinde AÖF büroları 08.00 – 16.30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

AÖF YAZ OKULU SINAVI GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği "Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi"nde belirtilmektedir.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaparak veya AÖF Bürolarından alabilirler.