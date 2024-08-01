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AKŞAM NAMAZI VAKİTLERİ DİYANET 2024 | Akşam namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? - Akşam namazı kılınışı

Akşam namazı, güneş batarken yapılan beş vakit namazından biridir. İslam'ın beş temel şartından biri olan namazın bu vakti, güneşin batışıyla başlar ve akşamdan sonra gece kararmadan önceki bir süre devam eder. Akşam namazı, Müslümanların günün yorgunluğundan sonra Allah'a olan bağlılıklarını ifade etmeleri açısından önemlidir. Peki müminlerin sıklıkla araştırdığı Akşam namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? sorusunun yanıtı ve Akşam namazı kılınışı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 18:44
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AKŞAM NAMAZI VAKİTLERİ DİYANET 2024 | Akşam namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? - Akşam namazı kılınışı

Akşam namazı, bir günün sonunda Allah'a yönelme ve günün değerlendirilmesi için bir fırsattır. Namaz, Müslümanların günlük hayatlarını dengede tutmalarına ve manevi olarak güçlenmelerine yardımcı olur. Akşam namazı kaç rekattır, nasıl kılınır? sorularının yanıtı sıklıkla araştırılırken bilinmesi gerekn tüm bilgileri sizler için derledik.

AKŞAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Akşam namazı toplamda üç rek'at (bölüm) olarak kılınır. İki rek'at sünnet namazı, ardından üç rek'at farz namazı yapılır. Farz namazdan önce ve sonra nafile (gönüllü) namaz da kılınabilir.

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AKŞAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki Rek'at Sünnet:

İlk olarak iki rek'at sünnet namazı kılınır.

Fatiha Suresi: Her iki rek'atte de, Kur'an-ı Kerim'den Fatiha Suresi okunur.

Diğer Sure veya Ayet: Fatiha Suresi'nden sonra herhangi bir kısa sure veya ayet okunabilir.

Üç Rek'at Farz:

Ardından üç rek'at farz namazı kılınır. Farz namazında da Fatiha Suresi ve ardından kısa bir sure veya ayet okunur.

Rükû (Eğilme): Fatiha ve diğer sureyi okuduktan sonra, eller dizlerin üzerine koyarak eğilin. "Subhana Rabbiyal Azim" (Rabbim her türlü eksiklikten uzaktır) diyerek rükû yapın.

Secde:

Rükûdan sonra yere kapanarak iki secde yapılır. Secdede "Subhana Rabbiyal Ala" (Yüce Rabbim her türlü eksiklikten uzaktır) denir.

Oturma (Ka'de): Secdeler arasında ve namazın sonunda oturulur. Bu oturuşta "Rabbana Atina" gibi dualar okunabilir.

Namazın sonunda sağa ve sola dönerek "Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah" (Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun) diyerek selam verilir.

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