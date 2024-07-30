Aşçılığa ve mutfağa dair ilgili olanlar bazı kavramları zaman zaman araştırabiliyor. TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef de bu konuda izleyenlerin merakını cezbediyor. Peki, Su Şefi (Sous Şef) nedir, ne demek? Sous Şef ne iş yapar, nasıl olunur? İşte detaylar...

SU ŞEFİ (SOUS ŞEF) NE DEMEK?

Sous chef; mutfakla ilgili her şeyden sorumlu olduğu bilinen executive chefin asistanı olan kişiye verilen mesleki unvandır. Executife chefin sorumluluğundaki bazı görevlerde ona yardımcı olmakla yükümlüdür.

SOUS ŞEF NE İŞ YAPAR?

Asistanı olduğu şefin verdiği görevleri yerine getirir,

Menü planlaması yapar,

İdarecilik görevini üstlenir,

Takım arkadaşlarını takip eder ve onların problemlerini dinler,

Siparişleri kontrol eder ve planlar,

Maliyet konularıyla ilgili çalışmalar yapar,

Salona gelen müşterilerle mutfak arasındaki koordinasyonu yönetir,

Yemek siparişi bilgilerinin garsonlara doğru ulaşmasını sağlar,

Hazırlanan yemeklerin de salondaki misafirlere doğru zaman ve doğru lezzette gelmesine yardımcı olur.

SOUS ŞEF NASIL OLUNUR?

Sous chef eğitimi, profesyonel aşçılık eğitimi veren okullarda alınmalıdır. Bu alanda Türkiye'de özel eğitim veren birçok kurum bulunmaktadır.