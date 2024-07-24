ALES-2 NE ZAMAN? | Yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim alacak adayları belirlemek için her yıl 3 kez düzenlenen ALES'in 2. oturumuna sayılı günler kaldı. Başvuruların 3-12 Haziran 2024 tarihleri arasında alındığı sınava katılacak binlerce aday, araştırmalarını hızlandırdı. 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere 100 sorudan oluşan sınav hakkında arama motorlarında sorgulanan 'ALES-2 ne zaman? 2024 ALES/2 hangi tarihte? Saat kaçta başlıyor, bitiyor?' sorularının yanıtını aşağıda bulabilirsiniz.

2024 ALES/2 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2024-ALES/2, 28 Temmuz Pazar günü yapılacak.

2024 ALES/2 SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Bu yıl 2. kez yapılacak olan ALES, saat 10.15'te başlayacak. 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere 100 sorunun sorulduğu adaylara 150 dakika süre verilecek. Sınav, 12.45'te sona erecek.

2024 ALES/2 SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

28 Temmuz 2024 Pazar günü uygulanaca ALES-2 saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav için salona son giriş saati 10.00 olarak belirlendi. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar, sınav binasına alınmayacak.

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