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AŞURE DUASI DİYANET 2024 | Aşure Günü ile ilgili ayetler ve hadisler nelerdir? | Aşure yaparken okunacak dua...

Muharrem ayının 10. günü Aşure Günü idrak ediliyor. Bu mübarek günde yardımlaşmak ve ibadet etmek isteyen müminler araştırmalara başladı. Çeşitli bakliyatlar, kuru meyveler ve kuru yemişlerle hazırlanan aşure bereketi temsil ediyor. Peki Aşure Günü ile ilgili ayetler ve hadisler nelerdir? İşte aşure yaparken okunacak dua...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 23:23
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AŞURE DUASI DİYANET 2024 | Aşure Günü ile ilgili ayetler ve hadisler nelerdir? | Aşure yaparken okunacak dua...

AŞURE DUASI DİYANET | İslamiyet'te büyük öneme sahip olan aşure günü, hem hadis ve surelere konu olması hem de yüksek maneviyata sahip olması nedeniyle dini açıdan önemli günler arasında yer alır. Çeşitli bakliyatlar, kuru meyveler ve kuru yemişlerle hazırlanan aşure, lezzeti, bereket temsili ve yardımlaşma geleneği nedeniyle ilgi görmektedir. Peki aşure yaparken okunaacak dualar nelerdir? İşte aşure günü ile ilgi sure ve hadisler...

AŞURE YAPARKEN OKUNACAK DUALAR

Aşure yaparken okunan dua, adına "Aşure Duası" da denir ve bu dua, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Kerbela olayında şehit edildiği gün olan Aşure günü anısına yapılır. Aşure Duası, bereket ve hayırların arttığı bir amel olarak kabul edilir.

Aşure Duası, "Bismillah" ile başlar ve isteğe bağlı olarak farklı dualar da eklenir. Geleneksel olarak, aşure yapılırken okunan bu duanın örnek bir şekli şu şekildedir:

AŞURE YAPARKEN OKUNACAK DUA ARAPÇA

"Bismillahirrahmanirrahim.

Allahümme innî es'elüke bi-hakkıyâ Ebu Abdullahil Hüseyin ve bi-hürmetihi ve ceddihi ve ummihî ve ebihi ve bi-seyyidil vâsıyyil Emîn. En yürziyani fîd-dünya hazehi ve yüsallimani yevmel kıyâmeti innake alâ kulli şey'in kadîr."

AŞURE YAPARKEN OKUNACAK DUA TÜRKÇE MEALİ

"Allah'ım! Ben sana Ebu Abdullah Hüseyin'in hürmetine, onun büyük babasının, annesinin, babasının ve Hz. Muhammed'in vârisinin hürmetine yalvarıyorum. Beni bu dünyada hoşnut et ve kıyamet gününde ona selamet ver, çünkü sen her şeye kadirsindir."

Bazı din alimleri Muharrem ayının 10. günü aşure yaparken şu duanın okunmasının hayırlı olduğunu belirtmiştir:

''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''

Anlamı: Allah Teala'yı; Mizân'ın dolusunca, ilminin hudutsuzluğunca, rızâsına erinceye dek ve Arş-ı A'lâ'nın ağırlığınca tesbih (noksan sıfatlardan münezzeh, kemâl sıfatlarla mevsuf olduğunu kabul) ederim.

AŞURE GÜNÜ İLE İLGİLİ SURE, AYET VE HADİSLER

🤲Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. (Hadis-i Şerif )

🤲Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. (Hadis-i Şerif )

🤲Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. (Hadis-i Şerif)

🤲Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allah'ı zikredilen bir yerde, biraz oturan, cennete girer. (Hadis-i Şerif)

🤲Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif )

🤲Aşure günü, on Müslüman'a selâm veren, bütün Müslümanlara selâm vermiş gibi sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif)

🤲Ramazan ayından sonra en faziletli oruç (ayı) Şehrullah (Allah'ın Ayı) olan Muharrem ayıdır. Farz namazdan sonra en efdal olan namazda gece namazıdır. (Hadis-i Şerif -Müslim)

🤲Aşure günü bir yetimin başını okşayana, Allah' u Teala o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet'te derece verir. (Hâdis-i Şerif- Gunyet-üt-Tâlibîn)

🤲Aşure Günü tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum. (Hadis-i Şerif-Tirmizi)

🤲Muharrem Ayı'nda oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir. (Hadis-i Şerif-Tirmizi)

🤲Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre (sevaba) kavuşur. (Hadis-i Şerif)

🤲Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (Hadis-i Şerif-Et-Tergîb ve'l-Terhib)

🤲Aşure günü, zerre kadar sadaka veren kimse, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur. (Hadis-i Şerif)

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