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KPSS 2024/1 TERCİH EKRANI | KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak?

ÖSYM, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruyla, KPSS 2024/1 tercih kılavuzunu yayımladı. Bazı kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılacak 1. yerleştirme ekranı adaylar için erişime açılırken arama motorlarında sorgulanan 'KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak? Son tarih ne zaman?' sorularının cevabını ve KPSS 2024/1 tercih ekranını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2024 Perşembe 11:31
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KPSS 2024/1 TERCİH EKRANI | KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS 2024/1 TERCİH EKRANI | ÖSYM'nin "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" başlığıyla yayımladığı duyuru ile KPSS 2024/1 tercihleri başladı. KPSS puanı geçerli olan adaylar, arama motorlarında 'KPSS merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak? Son tarih ne zaman?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu kurumlarına yerleştirilecek adayların tercihleri, 11 Temmuz Perşembe günü itibarıyla alınmaya başlandı. KPSS'ye katılım sağlayan adaylar 18 Temmuz'a kadar başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'nin paylaştığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"KPSS-2024/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu'na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

KPSS 2024/1 MERKEZİ ATAMA TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Adaylar tercihlerini, 11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır."

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